Министър Пеев възложи важна задача на новото ръководство на "Български пощи"
Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите, каза той
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Не очаквам бързо решение на проблемите. Целта е да се нормализира работата на пощите, каза той
Министърът на транспорта и съобщенията направи проверка на Българския разменно-сортировъчен център в София
Над 229 хиляди души вече са използвали услугата, а обменената сума надхвърля 289 млн. лева
Пеев определи железопътния сектор като най-тежко засегнатия от натрупани системни проблеми
Ситуацията е изключително сложна, изтъкна той
Последна безплатна обмяна
Ако служебното правителство не го направи, ДПС-Ново начало ще внесе предложението в парламента
60% от служителите са на минимално възнаграждение
Искат увеличение на заплатите
Русе реагира светкавично, а в периферията хората останаха разочаровани и неинформирани
Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно
Обмяната ще е възможна в 2230 пощенски станции, но само част от тях ще приемат суми над 1000 лв.
Предупреждават, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ
Хората искат да видят и пипнат банкнотите и да получат повече информация
Когато извършваме онлайн плащания, е добре да сме внимателни
Над 2000 пощенски станции в малки населени места ще обменят валута
Важи най-вече за малките населени места, където няма клонове на банки
Заради конфликта в Близкия изток
Влиза сила от днес
Влезе в сила на Голяма Богородица