Министър Пеев: Когато проблемите са ясни, може да има реалистичен план за „Български пощи“

Ситуацията в „Български пощи“ е изключително сложна. В момент, когато се подготвя бюджет и финансовата рамка за следващата година, ролята на синдикалните организации е много важна. С тези думи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се обърна към представителите на три от синдикалните организации в дружеството – Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, Демократичен синдикат на съобщенията и Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“, които дойдоха на среща в министерството.

„Поканих ви, за да чуя вашия прочит за подобряване на дейността и защо финансовите затруднения се задълбочават. Когато проблемите са ясни, може да има план, който е реалистичен“, заяви министърът.

Представителите на синдикатите посочиха, че ликвидността е най-големият проблем, който води след себе си всички останали. По думите им, за последните 2 години са управлявали няколко различни изпълнителни директори, но не е имало яснота за концепциите, с които са избрани. Липсата на визия и разбиране как трябва да се укрепи и да се развива дружеството, беше посочена като съществен въпрос. Синдикалистите бяха на мнение, че контролът от страна на Министерството на транспорта и съобщенията трябва да се завиши, за да може да се търсят резултати.

„Сега е моментът на една маса да седнат всички, които действително са загрижени за бъдещето на дружеството“, посочи министър Пеев. Той изрази благодарност към работата на служителите в „Български пощи“, които последната година поеха нови и изключително отговорни задачи. Част от тях трябваше за кратко време да придобият умения, сравними с тези на банкови служители, за да осигурят безпроблемното въвеждане на еврото като национална валута. Те се справиха отлично, подчерта той.

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