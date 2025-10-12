Европарите

Ключова новина! Ограничение за обмяната в евро в пощенските станции

Обмяната ще е възможна в 2230 пощенски станции, но само част от тях ще приемат суми над 1000 лв.

Ключова новина! Ограничение за обмяната в евро в пощенските станции
Снимка: БТА
12 окт 25 | 9:53
431
Иван Ангелов

Докато България се готви за въвеждането на еврото през 2026 година, става ясно, че за много хора смяната на левове няма да бъде лесна. Ограниченият брой пощенски станции, сложните процедури и липсата на банкови клонове в малките населени места вещаят опашки, чакане и недоволство. Макар държавата да уверява, че преходът ще е „безпроблемен“, реалността подсказва друго – за мнозина достъпът до обмена ще бъде буквално ограничен по география.

954 станции за по-големите суми

Само в 954 пощенски станции ще е възможно хората да обменят след 1 януари 2026 година левовете си в евро, ако сумите са над 1000 лева. Това обяви пред БНР Сабина Лазарова, председател на синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ. Тя припомни, че обмяната ще е възможна в общо 2230 пощенски станции в населени места, в които няма банкови офиси и клонове.

"Във всичките 2230 станции ще се обменят до 1000 лв. като има едни 1954 станции, в които ще може да се подават заявки за суми, които са по-големи - от 1000 до 10 000 лв. Първо трябва да се провери в коя пощенска станция може да се приемат заявки", посочи Лазарова.

Заявките ще се изпълняват в срок от 3 до 5 работни дни, като предстои да бъде оповестен списъкът с тези пощенски станции.

Обмяна през пощите – безплатна, но не и лесна

"Български пощи" ще обменя левовете в евро през цялата 2026-а година, като за първите шест месеца ще е безплатно, а за следващите шест месеца дружеството може да определи такса за обмяната. Лазарова допълни, че ангажираните в процеса работещи ще получават допълнително заплащане.

"В предварителния бюджет, който е разработен за обмяната на еврото, е предвидено за хората, които ще участват пряко в процеса, тоест за служителите, които са в пощенските станции, които ще обменят еврото и включително за служителите, които са в главни каси, е предвидено допълнително възнаграждение за тези 6 месеца, през които е предвидено извършването безплатно", обясни синдикалистката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема еврозона
Дончо Барбалов: Еврото идва успешно, но за търговците следват строги проверки
Снимка: БНТ

Дончо Барбалов: Еврото идва успешно, но за търговците следват строги проверки

Комисията за защита на потребителите и НАП започват глоби от 50 до 5000 лева за неправилно изписани цени, а при необосновано поскъпване санкциите стиг...

Бизнес
07 октомври | 9:53
1 коментара
687
Още от Европарите
Коментирай