Ценови произвол с еврото! НАП и КЗП вадят тежката артилерия

Националната агенция за приходите вече е наложила наказателни постановления за близо 200 000 лева за нарушения, свързани с въвеждането на еврото в България. Това съобщи директорът на дирекция Комуникации в Национална агенция за приходите Анна Митова (на кадъра горе) след съвместна проверка с инспектори на Комисия за защита на потребителите на паркинг в центъра на София.

Минимална глоба 5000 лева, таванът стига 100 000

Анна Митова обясни, че към момента НАП прилага най-ниския предвиден размер на санкциите, който е 5000 лева. Тя подчерта, че всички търговски обекти, които отново са повишили цените, ще бъдат проверени повторно. При установяване на ново нарушение глобите могат да достигнат до 100 000 лева. По думите ѝ контролът е постоянен и няма да бъде занижаван.

Митова уточни, че данните на НАП показват относително добра дисциплина сред търговците, като нарушения се откриват при под 10 процента от проверените обекти. В същото време в агенцията се обработва голям обем информация, тъй като търговците разполагат с пет работни дни да предоставят документи за цените си преди 1 януари и след това, както и обяснения при установено повишение.

Хиляди сигнали от граждани и проверки по приоритет

В НАП са постъпили около 1000 сигнала от граждани, по които инспекторите работят приоритетно. Анна Митова посочи, че сигналите обхващат различни търговски обекти, като значителна част от тях са свързани с хранителни продукти. По думите ѝ в много от случаите гражданите изпращат и конкретни доказателства към подадените сигнали.

Тя добави, че регулярните и планирани проверки временно са намалени за сметка на реакцията по подадените сигнали, които в момента са основен фокус на контролната дейност на НАП.

Паркинги с над 50 процента скок и масови нарушения

Членът на КЗП Цветислава Лакова съобщи, че и в Комисията постъпват множество сигнали от граждани. По думите ѝ през миналата седмица са започнали съвместни проверки с НАП, като до момента са инспектирани 14 търговски обекта и при пет от тях е установено необосновано повишаване на цените.

По повод конкретната проверка на паркинг в центъра на София Лакова посочи, че е подаден сигнал за увеличение на цените с над 50 процента. Тя уточни, че в рамките на националните проверки са инспектирани над 80 паркинга, като в 15 от тях е констатирано повишаване на цените.

Няма удължаване на двойното обращение

В края на проверката Анна Митова категорично отрече разпространяваната в публичното пространство информация, че срокът на двойното обращение на лева и еврото ще бъде удължен и след януари, като подчерта, че такова решение не е предвиждано.

