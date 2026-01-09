Големите суми излязоха! Обменяме средно по 4500 лв. в банките

Обменяните и внасяните суми в банковите офиси рязко нарастват в първите дни на януари, като средният размер на една операция достига няколко хиляди лева. Това показват актуализирани данни на Банка ДСК за първите три работни дни на годината.

Хиляди левове на операция и десетки милиони на ден

Общо 290 млн. лв. са приети в клоновете на Банка ДСК само за първите три работни дни на януари. Средно за периода вноските в брой възлизат на около 45 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска по сметка достига около 4500 лв. Данните показват, че това не са единични случаи, а устойчива тенденция към по-големи по размер операции.

Обмяната на валута е по-честа, но със сходни мащаби

Паралелно с това обмяната на валута в брой достига средно около 52 млн. лв. на ден, като средната сума на един клиент е приблизително 3500 лв. Според статистиката клиентите по-често предпочитат да получат средства в брой чрез обмяна на валута, докато вноските по сметки се извършват по-рядко, но с по-голям среден размер.

По брой операции се отчитат средно около 10 хил. вноски в брой на ден, като пикът е регистриран още в първия работен ден на януари с 12 179 операции. Обмяната на валута е още по-интензивна – средно около 14,6 хил. операции дневно, като най-голямата активност достига 16 288 трансакции в началото на периода. В офисите на банката са обслужени близо 98 хил. индивидуални клиенти, а около 500 служители дневно са ангажирани с обработката на операциите.

Тонове монети и милиони банкноти за три дни

Натоварването не се измерва само в брой операции, а и във физически обем пари. За три дни в клоновете на Банка ДСК са обработени близо 7,9 млн. монети с общо тегло над 35 тона, както и около 5,4 млн. банкноти. Най-често клиентите носят монети с по-висок номинал – над 1,28 млн. монети от 1 лев и близо 840 хил. монети от 2 лева. Значителен остава и делът на монетите от 10, 20 и 50 стотинки – общо над 3 млн. броя, което показва, че се обменят реално натрупани суми.

Самообслужването също поема сериозен обем

Освен в офисите, клиентите активно използват и депозитните банкомати. В периода 1-7 януари чрез тях са внесени над 52,7 млн. лв. при близо 86,7 хил. операции и среден размер на една вноска от около 610 лв. В същото време от банкоматите са изтеглени над 127,5 млн. евро чрез близо 489 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 260 евро.

Новата инициатива на Банка ДСК

В края на периода Банка ДСК обяви старта на новата си рубрика #ЕвротоВДействие – ден по ден с ДСК, чрез която ще информира клиентите как протича процесът по обмяна на средствата и как се развива динамиката в банковите офиси.

