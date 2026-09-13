Депозити в нови валути с високи лихви в супер приложението на tbi bank
Клиентите, които предпочитат да спестяват в евро, могат да се възползват от промоционална лихва от 2,5% по тримесечните депозити, валидна до края на ю...
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Клиентите, които предпочитат да спестяват в евро, могат да се възползват от промоционална лихва от 2,5% по тримесечните депозити, валидна до края на ю...
Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
Клиентите по-често обменят пари, отколкото да внасят, показват данни на Банка ДСК
Леко повишение спрямо долара и швейцарския франк, минимален спад спрямо йената
Индексът на долара остава над 100 пункта и е на път да запише ново повишение
Единната европейска валута се разменя за 1,1622 щатски долара
Тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1659 щатски долара
Изказванията на Санае Такаичи не успяха да спрат разпродажбите, а трейдърите залагат, че ЯЦБ ще отстъпи от плановете си за повишение на лихвите
Единната валута се котира за 1,1612 долара или надолу с 0,34 на сто
Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1724 долара за еврo
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро
Единната валута се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. вр.
Единната валута се котира за 1,1597 долара
Единната валута поскъпна с 0,1 процента спрямо швейцарския франк
Британската лира поскъпна спрямо еврото
Доларът се насочва към седмично понижение от 0,6 на сто спрямо кошница от основни валути
Той обобщи трите основни признака за разпознаване на фалшива банкнота
Еврото и левът са свързани още от самото начало на съществуването на единната европейска валута
Депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на 15 май
Засега няма сигнали конфликтът в Близкия изток да се отразява на единната европейска валута