Курсът на еврото тръгна надолу

Обменният курс на еврото спрямо щатския долар се понижи днес в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котираше за 1,1622 долара към 9:30 ч.. бълг. вр. тази сутрин или с 0,15 на сто под стойността си при заккриването на вчерашната търгпвска сесия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1656 долара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com