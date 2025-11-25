Механици посочиха коя популярна марка произвежда ужасни коли

Механиците знаят най-добре кои марки коли причиняват най-много проблеми. Много от тях открито заявяват в социалните мрежи, че Nissan е „боклук“, въпреки широката популярност на марката.

Механици в Genuine Automotive, сервиз в Тексас, нарекоха Nissan-ите „ужасни коли“. Един служител отбеляза, че те имат „отвратителни скоростни кутии“. Други механици се оплакват от трансмисиите.

Експерти от Accurate Automotive (Колорадо) изразиха подобно мнение. На въпроса за най-често срещаната повреда на Nissan, и четиримата отговориха с един и същ отговор: постоянно развалящата се CVT скоростна кутия.

Според механиците, автомобилите Nissan са проблем не само за собствениците, но и за самите механици. Royalty Auto Service съобщи, че ремонтите на тези автомобили са по-скъпи от тези на повечето други марки.

„За да стигнете до алтернатора, трябва да свалим вентилаторите, акумулатора, блока за управление на двигателя, обтегача на ремъка и дори да източим фреона. Инженерите се опитват, но Nissan и Infiniti са истинско главоболие. Много са неудобни за ремонт“, призна специалистът.

В резултат на това работата отнема повече от 4 часа, което прави ремонта скъп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com