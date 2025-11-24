Бизнес

Ето кои 11 коли не си струва да се купуват

Класацията включва обикновени коли, кросоувъри и SUV-ове

Снимка: Freepik
24 ное 25 | 20:00
2537
Агенция Стандарт

Експертите от Consumer Reports изготвиха класация от 11 автомобила, чиито собственици са най-недоволни. Списъкът включва обикновени коли, кросоувъри и SUV-ове.

ТОП 11 коли, от които собствениците са най-недоволни:

  • Jeep Grand Cherokee PHEV

  • Джип Компас

  • Фолксваген Таос

  • Mazda CX-90 PHEV

  • Нисан Сентра

  • Тойота Корола Крос

  • Mercedes-Benz C-класа

  • Инфинити QX60

  • Ауди Q8 E-Tron

  • Нисан Алтима

  • Ауди Q4 E-Tron

Хибридният SUV Jeep Grand Cherokee PHEV има най-ниската оценка за удовлетвореност. Само 34% от собствениците казаха, че биха го препоръчали.

Експертите посочиха основния проблем на Jeep Grand Cherokee PHEV като относително високия разход на гориво за неговия клас. Освен това хибридната версия на SUV-а е значително по-скъпа от модела с изцяло двигател с вътрешно горене.

Едно е сигурно - избегнете покупката на който и да е от тези модели!

Агенция Стандарт

1 Коментара
Анонимен
преди 2 часа

Едно време се казваше:- Не купувай Мерседес, ще те надживее. Сега същото важи за Тойота.

