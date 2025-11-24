Край. Ето какво пускат банкоматите на Нова година

По-малко от 40 дни остават до приемането на еврото в България, а банките предупреждават, че в първите часове на 1 януари плащанията с карти и тегленията от банкомати може временно да бъдат невъзможни.

Причината е техническо превключване на системите към новата валута.

Банките се подготвят за превключване към новата валута веднага след настъпването на новата година. Заради техническо прекъсване обаче за определен период няма да работят банкоматите и плащанията с карти на ПОС терминали. В този интервал единствената възможност ще са кешовите плащания.

След 0:00 часа на 1 януари ще можем да плащаме и с евробанкноти, наред с левовите.

Точното времетраене на прекъсването ще бъде обявено от банковия сектор през тази седмица. Отраслът пояснява, че паузата е необходима за финалното пренастройване на системите.

За гражданите това означава, че е добре да имат достатъчно налични средства, особено ако празнуват навън или пътуват. В този интервал няма да работят банкомати, онлайн плащания, нито плащания на ПОС терминали. Магазините и заведенията ще могат да приемат единствено кеш, докато системите не бъдат активирани отново.

Търговците също трябва да предвидят възможния кратък период без електронни плащания и да предупредят клиентите си. След края на техническата пауза всички ПОС терминали и банкови системи ще работят в евро автоматично, без нужда от намеса на търговците.

