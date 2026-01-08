Нова въздушна врата от Варна към Европа - директни полети до Будапеща

Варна получава нова директна въздушна връзка с една от най-атрактивните европейски столици. Wizz Air обяви старта на директна линия между морската столица и Будапеща, която ще бъде открита на 8 юни 2026 г. Полетите ще се изпълняват два пъти седмично – в понеделник и петък, като билетите вече са в продажба.

Новият маршрут е част от разширяването на капацитета на авиокомпанията в Будапеща, където към базата ще бъде добавен още един самолет. Целта е да се отговори на нарастващото търсене и да се предложат повече възможности за бързи, удобни и достъпни пътувания както за туристи, така и за бизнес пътници. С тази линия Wizz Air вече ще оперира общо 16 маршрута до 9 държави от летище Варна.

От авиокомпанията подчертават, че новата връзка е стратегическа не само за пътниците, но и за региона. Очакванията са тя да стимулира туристическия поток към българското Черноморие и да улесни бизнес контактите със страните от Централна Европа. Разписанието е съобразено именно с уикенд пътуванията и кратките бизнес визити.

Будапеща е сред най-посещаваните европейски градове, известна със своята впечатляваща архитектура, исторически забележителности и богата културна сцена. Унгарската столица привлича туристи с дунавските си панорами, термалните бани, оживения нощен живот и прочутата си кухня, което я прави предпочитана дестинация през цялата година.

От Wizz Air изразяват увереност, че комбинацията от удобен график и конкурентни цени ще превърне новата линия във Варна – Будапеща в една от най-търсените през летния сезон, като същевременно ще даде нов тласък на пътуванията от и към Североизточна България.

