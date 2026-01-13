Важна промяна при нискотарифните полети с Wizz Air

Wizz Air прави ход, който може да промени представата за нискотарифно пътуване, като въвежда новата допълнителна услуга WIZZ Class – решение за пътници, които искат повече лично пространство и комфорт, без да плащат цените на традиционния бизнес клас. Услугата вече може да бъде закупена за избрани полети от и до Будапеща, Букурещ Отопени, Варшава, Лондон Лутън, Лондон Гетуик и Рим Фиумичино.

С WIZZ Class пътниците получават възможност да резервират една от двете средни седалки в първия ред до себе си – 1B или 1E, което на практика осигурява повече лично пространство и свобода на движение. Тъй като първият ред предлага и допълнително място за краката, услугата е насочена към хора, които искат да работят или да пътуват по-спокойно, без компромис с нискотарифния модел на компанията. WIZZ Class се предлага като допълнителна опция при избора на места, както и при закупуване на пакетите Smart и Plus.

Освен допълнителната седалка, WIZZ Class включва приоритетно качване на борда, ръчен багаж до 10 кг, както и безплатна безалкохолна напитка и лека закуска по време на полета – екстри, които досега бяха по-скоро запазена марка на по-скъпите авиокомпании.

„Бизнес пътуванията в нашата мрежа нарастват и ние се вслушахме в желанията на клиентите си“, коментира Силвия Москера, търговски директор в Wizz Air. По думите ѝ пътниците търсят повече пространство и по-бързо обслужване, но не желаят да плащат цените на традиционния бизнес клас. „WIZZ Class отговаря точно на тази нужда – предлага удобство и обслужване, без да правим компромис с достъпния модел на пътуване“, подчерта тя.

За разлика от класическия бизнес клас, новата услуга не изисква скъпи преустройства на кабината. Концепцията е проста – чрез резервиране на средните седалки се осигурява повече комфорт, но в рамките на същата високоефективна конфигурация, с която Wizz Air е известна. Така авиокомпанията успява да предложи „повече класа“ в нискотарифен формат, без да нарушава основния си модел.

