Wizz Air разширява мащабно присъствието си в България

Wizz Air ще базира осми самолет на Летище „Васил Левски“-София от юли 2026 г., като по този начин предприема една от най-мащабните си инвестиционни стъпки в България досега. Новината беше обявена по време на медийно събитие на тема „Нови хоризонти за Wizz Air от София: Нови дестинации, повече възможности“, проведено на Терминал 2 на столичното летище.

„Обявеното днес базиране на осми самолет в София е доказателство за дългосрочния ангажимент на Wizz Air към българския пазар“, заяви директорът „Развитие на маршрутната мрежа“ на авиокомпанията Андраш Сабо. По думите му инвестицията в новия самолет възлиза на около 100 млн. евро и ще доведе до разкриването на приблизително 40 нови работни места.

Ново поколение флот и допълнителен половин милион места

Новият самолет е от най-ново поколение Airbus A321neo с капацитет от 239 места и с по-нисък разход на гориво, по-малко шум и значително по-добри екологични показатели. С включването му в базата в София авиокомпанията ще осигури около половин милион допълнителни места годишно, което ще позволи както разширяване на мрежата от дестинации, така и увеличаване на честотата по вече утвърдени маршрути.

„Флотилията ни в България вече е изцяло модернизирана със самолети Airbus A321neo, които намаляват разхода на гориво и въглеродните емисии с до 20% и значително ограничават шумовото замърсяване“, подчерта Сабо. За летния сезон на 2026 г. Wizz Air планира ръст на капацитета от 81% спрямо лятото на 2025 г.

Нови маршрути и по-силна международна свързаност

Разширяването на базата в София ще бъде съпътствано от откриването на пет нови директни маршрута. Сред тях са ежедневна връзка с Будапеща, полети до Палермо и Родос, както и нови линии до египетските курорти Хургада и Шарм ел-Шейх, които в момента са в процес на финално одобрение. Компанията потвърди и вече обявените маршрути до Корфу и Сантандер, както и новата връзка между Варна и Ларнака.

„Българските пътници пътуват активно за почивки, особено към Италия и Испания, както и към по-далечни дестинации като Обединените арабски емирства. В същото време отчитаме и стабилен входящ туристически поток“, посочи Сабо.

Повече честоти по ключови линии

Паралелно с новите маршрути Wizz Air ще увеличи честотата на полетите по десет от най-търсените си линии от София. Част от тях ще станат ежедневни, включително до Мадрид, Рим, Прага, Тел Авив, Валенсия, Варшава, Малага, Базел, Алгеро и Ламеция Терме.

„Това ще подобри свързаността на София с европейските столици и ще допринесе за привличането както на туристи, така и на бизнес пътници“, обясни директорът „Развитие на маршрутната мрежа“ на авиокомпанията.

България като ключов пазар в регионалната стратегия

От началото на дейността си в България Wizz Air е превозила над 33 млн. пътници, като повече от 25 млн. от тях са пътували от и до София. Само през 2025 г. авиокомпанията е обслужила над 3,1 млн. пътници у нас и оперира 62 маршрута от България до почти 20 държави.

„България е на ясен път на развитие в нашата мрежа. Ние растем най-силно в Централна и Източна Европа и на Балканите, а страната е много добре позиционирана в тази стратегия“, заяви Сабо.

С добавянето на осмия самолет пазарният дял на Wizz Air в София достига 30,6% на годишна база и се очаква да нарасне до 33% преди летния сезон на 2026 г., което допълнително затвърждава лидерската позиция на превозвача на столичното летище.

Инфраструктура, такси и партньорство с летището

От страна на оператора на летището също беше отчетено значението на инвестицията. „Решението на Wizz Air да базира осми самолет в София представлява силен вот на доверие в бъдещето на летище Васил Левски - София и в стабилно нарастващото търсене на пътувания в България“, заяви главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро.

Той подчерта, че разширяването на маршрутната мрежа играе ключова роля за стимулирането на туризма, привличането на международни посетители и подкрепата за българската икономика, като създава нови възможности за бизнес, търговия и културен обмен.

Дългосрочна перспектива и устойчив растеж

По думите на Андраш Сабо разширяването на мрежата ще се осъществява както чрез базираните в София самолети, така и чрез полети от други бази на Wizz Air към България. Компанията продължава да работи в тясно сътрудничество с летищните оператори, като основен фокус остава поддържането на ниски летищни такси, които позволяват предлагането на по-достъпни цени за пътниците.

„Базирането на осмия самолет в София и откриването на пет нови маршрута са поредна важна стъпка от нашата дългосрочна стратегия за развитие в България. Горди сме, че с тези инвестиции затвърждаваме позицията си на авиокомпания номер едно в страната“, обобщи Сабо.

Така с инвестиции, нови дестинации и значително увеличение на капацитета Wizz Air ясно заявява амбицията си да превърне София в една от водещите си бази в региона и да продължи устойчивото си развитие на българския авиационен пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com