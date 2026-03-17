България изостава в битката за индустрията! Бизнесът алармира, Трайков призна

Къде е България в момент, когато ключови държави в ЕС вече настояват за промяна на индустриалната политика и дори поставят под въпрос въглеродните правила? Този въпрос прозвуча директно в официална декларация на бизнеса и синдикатите, разпространена чрез Българската стопанска камара, и бе подсилен от признание на властта за сериозно забавяне. На този фон индустрията е притисната между растящи разходи и липса на ясна национална позиция, а рискът от загуба на производства става все по-осезаем.

Предупреждение за риск

Национално представителните организации на работодателите и синдикатите излязоха с обща декларация, разпространена от Българската стопанска камара, в която заявяват сериозна загриженост за конкурентоспособността на индустрията.

В документа те посочват, че нарастващата регулаторна тежест, високите енергийни разходи и нестабилността на пазара на въглеродни емисии поставят под риск европейската и българската индустрия.

„Българската индустрия е интегрирана в европейските вериги на доставка и е гръбнакът на външната търговия и заетостта на страната“, се казва в декларацията, като се подчертава, че всеки спад в сектора се превръща директно в социален и икономически удар.

България е по-уязвима от останалите

В документа изрично се отбелязва, че ефектът от европейските политики у нас е по-силен заради по-високия дял на индустрията в икономиката.

Затова организациите настояват страната да бъде сред най-активните в инициативите за защита на индустрията и да подкрепи действията на 13 държави от ЕС за по-балансиран регулаторен подход и стимулиране на инвестициите.

Въглеродната система под огън

Декларацията отделя специално внимание на Европейската система за търговия с емисии (EU ETS), която според бизнеса и синдикатите е ключов фактор за високите енергийни цени.

„Високите цени на въглеродните емисии, в комбинация с непосилните цени на енергията поставят под въпрос оцеляването на цели сектори“, се посочва в документа, като се визират енергетиката, транспортът, производството на торове, цимент, стомана и химикали.

Организациите предупреждават за риск от ценова нестабилност, ограничена ликвидност и изнасяне на производства извън ЕС.

Признание за забавяне

Паралелно с това служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков направи изявление по темата по време на представяне в София на проучване на КНСБ за ефектите от въглеродния преход в Перник, Кюстендил и Стара Загора.

Там той призна за сериозно изоставане в решенията: „Факт е, че по темата има страшно голямо забавяне... Моят опит показва, че това е грешна стратегия“.

Министърът подчерта, че реформата в енергийния сектор е неизбежна и ще се случи независимо от Плана за възстановяване и устойчивост, но добави, че е по-добре страната да спази сроковете, за да се възползва от средствата по него.

Цената на прехода - милиарди евро

Трайков посочи и конкретни разчети, направени след разговори със служебния премиер.

„Всички разходи по моята сметка възлизат на 2,859 млрд. евро до 2030 г.“, заяви той, като подчерта, че целта е да няма губещи сред работещите в засегнатите региони.

Министърът даде и сигнал за възможности за нова заетост, като разказа за разговор с инвеститор, който планира да наеме първоначално 500 души, а впоследствие още толкова.

Разминаване в сигналите за емисиите

По отношение на въглеродната система Трайков уточни, че решенията се вземат на по-високо политическо ниво - от европейските лидери, а не от секторните министри.

Въпреки това той изрази подкрепа за „отворено мислене“ относно прилагането и евентуалното модифициране на системата, както и за отлагане на разширяването ѝ към сградите и транспорта до 2030 г.

Призив за действия преди да е късно

В своята декларация синдикатите и работодателите настояват правителството ясно да заяви позицията на България, да подкрепи реформата на въглеродната система и да намали административните бариери пред инвестициите.

Те предупреждават, че липсата на активна и навременна позиция създава реален риск от загуба на индустриален потенциал, инвестиции и работни места.

На този фон въпросът остава открит и все по-неудобен - ще защити ли България своята индустрия или ще продължи да реагира със закъснение, когато решенията вече са взети другаде.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com