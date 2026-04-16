ТЕЦ „Бобов дол“ с остра позиция срещу акция на МВР

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ излезе с остра позиция след акция на МВР на територията на дружеството, като заяви, че при проверките не са открити доказателства за незаконна дейност. От централата подчертават, че са оказали пълно съдействие на органите на реда, а иззетите документи са стандартна счетоводна информация, многократно проверявана от регулаторни институции.

От дружеството определят действията на полицията като опит за „отчитане на активност“ в предизборен период и подчертават, че споменаването на лица и намерени суми, които нямат връзка с централата, създава подвеждаща картина. Според тях подобни акции уронват престижа на предприятието, което е ключов работодател и основен данъкоплатец в региона.

Ръководството заявява, че няма да допусне името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде използвано за политически цели и ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната.

„Стандарт“ публикува пълната позиция на ТЕЦ „Бобов дол“:

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

ОТНОСНО: Процесуалните действия на органите на МВР на територията на дружеството

Във връзка с проведената акция на органите на МВР в ТЕЦ „Бобов дол“, ръководството на дружеството намира за необходимо да изясни своята позиция, за да защити името на предприятието и достойнството на стотиците работещи в него:

Фактът, че към съобщението е споменат 48 годишен мъж с 22 годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5000 евро, но нямащи нищо общо с централата, обект на друга проверка е достатъчно красноречив за „основателността“ и подвеждащата информация в следствие на проведената акция.

Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления“ е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда.

Припомняме, че „ТЕЦ Бобов дол“ АД е най-голямото индустриално предприятие на Област Кюстендил. Благодарение на огромните данъчни и осигурителни вноски, които централата внася в бюджета, функционират почти всички местни институции – включително и структурите на МВР. Недопустимо е държавни органи, издържани от труда на нашите работници, да уронват престижа на работодателя им чрез демонстративни акции с нулев краен резултат.

Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол“ да бъде замесвано в „отчитане на активност“ по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация.

„ТЕЦ Бобов дол“ АД ще продължи да работи за енергийната сигурност на страната и няма да позволи да бъде превръщан в инструмент за предизборна пропаганда.

С уважение,

Ръководството на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

