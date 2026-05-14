Еколози: Данните на Грийнпийс за ТЕЦ „Бобов дол“ доказват, че няма замърсяване над нормите

Твърденията на Грийнпийс за замърсяване на района на Големо село са манипулативно поднесени и погрешно тълкувани. С това становище излязоха еколози.

Методът на дифузионни тръби, който е използван от Грийнпийс, не е официално признат метод за мерене. Стойностите от тези тръби могат да се ползва единствено индикативно. Те не могат и не следва да се приравняват към стойностите от признатите референтни методи от Автоматичната измервателна станция или от лаборатория, акредитирана от ИАОС.

Грийнпийс са направили измервания, които се базират на 2-4 седмични мерения на две различни точки. Според нормативните изисквания в страната стойностите на серен диоксид се мерят средночасово, среднодневно и средногодишно (нормите са съответно 350 микрограма /м3, 125 микрограма/м3 и 20 микрограма/м3). Няма средномесечна норма, която нормативно да измерва замърсяването със серен диоксид. Това означава, че индикативните средномесечни данни, които Грийнпийс твърдят, че са измерили, няма как да бъдат съпоставени с нормативно измерените и следените в страната.

Ако НПО-то иска да съпостави данните, измерените от дифузионни тръби, с тези от автоматичната измервателна станция, то те трябва да ги приравнят към нормативните средночасови, среднодневни или средногодишни данни.

В случая Грийнпийс сравняват данни, които са некоректно приравнени и погрешно пресметнати. „Мога да илюстрирам най-просто случая с Грийнпийс и оповестеното замърсяване от ТЕЦ „Бобов дол“ като пресмятания, без да бъдат променени мерните единици. То е като да пресмяташ разлика между часове и секунди или милиметри и декари, без да си направил съответното приравняване на мерните единици“, коментират еколози. „Ако измерените данни се приравнят коректно, то те показват, че няма нито надвишение на нормите на серен диоксид, нито има разминаване с данните, отчетени от автоматичната измервателна станция“, допълват те.

Данните и анализите от автоматичната измервателна станция, както и от мобилните акредитирани лаборатории, вече година са достъпни за жителите на Големо село и обществеността. Тези станции са калибрирани, за разлика от дифузионните тръби на Грийнпийс.

Не за първи път Грийнпийс публично оповестява манипулативни данни за замърсяване от страна на ТЕЦ „Бобов дол“. Тези твърдения насаждат необосновани страхове сред хората, съмнения в коректността на едно от най-големите предприятия в региона и разклащат доверието в работата на държавните институции. Подобно поведение от страна на международна неправителствена организация е недопустимо, безотговорно и вредно за обществото, заключиха еколозите.

