Еколози: Данните на Грийнпийс за ТЕЦ „Бобов дол“ доказват, че няма замърсяване над нормите
Грийнпийс са направили измервания, които се базират на 2-4 седмични мерения на две различни точки
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Грийнпийс са направили измервания, които се базират на 2-4 седмични мерения на две различни точки
С два буя в Бургаския и във Варненския залив ще мерят замърсеността в Черно море в реално време, а не кампанийно както досега. Това ще се прави и с 4...