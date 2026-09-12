Еколози: Данните на Грийнпийс за ТЕЦ „Бобов дол“ доказват, че няма замърсяване над нормите
Грийнпийс са направили измервания, които се базират на 2-4 седмични мерения на две различни точки
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Грийнпийс са направили измервания, които се базират на 2-4 седмични мерения на две различни точки
Експеримент на "Грийнпийс" показа последствията от жегите
Русия обяви екологичното движение "Грийнпийс" за "нежелана организация" и забрани дейността й в страната съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Британски отпадъци, вместо да се рециклират, се изхвърлят в реки и край пътя
Остров от пластмаса расте в Пасифика, стана колкото цяла Средна Европа Австралийци създадоха плаващ кош за боклук, Балтимор събира отпадъци от приста...
Ротердам. Международната природозащитна организация "Грийнпийс" може да бъде глобена, ако се опита да попречи на доставки на петрол от руската компани...
Ротердам. Близо 30 активисти на международната природозащитна организация Грийнпийс са били арестувани в пристанището на Ротердам. Инцидентът станал д...
Москва. Набързо приет законопроект от Държавната Дума и непринудена забележка от президента Владимир Путин в края на пресконференция започна маратон...
Санкт Петербург. Руските власти са свалили обвиненията срещу първия от 30-те души, обвинени в участие в протест на Грийнпийс в Арктика. Би Би Си пред...
Санкт Петербург. Руски съд пусна под гаранция и последния от 30-те активисти на Грийпийс, задържани в морето за протеста им срещу добоването на петро...
Санкт Петербург. Активистът на Грийнпийс от Великобритания Фил Бол е освободен под гаранция от ареста в Санкт Петербург, съобщиха световните медии. То...
Берлин. Трибунал на ООН нареди Русия незабавно да освободи кораба на Грийнпийс и екипажа, след заплащане на 3,6 милиона евро парична гаранция. Междун...
Санкт Петербург. От международната природозащитна организация „Грийнпийс" съобщиха, че от ареста в Санкт Петербург са освободени канадецът Пол Дъглас...
Париж. Носителката на Оскар Марион Котияр за кратко затвори себе си в клетка в близост до Лувъра в Париж, за да поиска освобождаването на 30-те актив...
От атмосферно замърсяване преждевременно умират над 2000 души
Париж. Активист на "Грийнпийс" провеси огромен плакат от Айфеловата кула, с който призова за освобождаването на 30-те арестувани в Русия. Те са задърж...
Москва. Русия свали обвиненията в пиратство срещу 30 души, участвали в протест срещу сондирането за петрол в Арктика сондиране, заменяйки ги с по-леки...
Стара Загора. "Грийнпийс" подкрепи борбата на старозагорци за запазване на отредения за застрояване парк "Бедечка" в града. В отворено писмо до мест...
Москва. Руската федерация няма да участва в арбитражната процедура по делото с кораба на Грийнпийс Arctyic Sunrise и отказва да участва в делото в М...
София. Над 10 000 души в различни държави по света се включиха в акции на солидарност с арестуваните активисти на "Грийнпийс", съобщиха от природозащи...