Синдикати и местна власт искат гарантиране на работните места в Бобов дол

Синдикати, местни общности, кметове и представители на ТЕЦ “Бобов дол” се събраха, за да обсъдят плановете на въглищната централа. Срещата се организира по покана на синдикатите „Подкрепа“ и КНСБ като беше поставен въпросът за запазване на работните места и недопускане обезлюдяване на региона.

Жителите на Големо село, водени от кмета Васил Васев споделиха, че тяхното желание е не закриване на централата, а намаляване на запрашаването и повече инвестиции в инфраструктурата им за по-благоприятна среда. Бяха признати усилията, които ТЕЦ “Бобов дол” вече е направил през годините, както и за планираните нови такива.

Водеща роля на срещата като домакин имаше кметът на Община Бобов дол Елза Величкова. По нейна инициатива още тази седмица ТЕЦ „Бобов дол“ ще направи жест към местната общност като почисти и облагороди местен път в селището. Още една водоноска ще работи по график, съгласуван с общината в летните горещини по основните пътни артерии за допълнително намаляване на праха.

Инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“ посочи работата, свързана с рехабилитационната програма, както и предстоящите планове, свързани със замяна на въглищата с по-екологични алтернативи.

Според Кмета на Община Бобов дол Елза Величкова: “Централата е важна за общината - като най-голям данъкоплатец, като предприятие, което осигурява хиляди работни места, заедно с цялата програма за социална отговорност. Никой обаче не отрича, че усилията за по чиста и екологична работа на централата трябва да бъдат ускорени, така че да се осигури по добра околна среда. Основният проблем остава запрашаването, който с помощта на временни и дългосрочни мерки, в следствие на инвестиционната им програма. може да бъде решен още в рамките на настоящата година. Ще настояваме и ще следим това да се случи в интерес на гражданите в общината.“

