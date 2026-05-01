Търговските вериги у нас плащат повече, кадрите обаче изчезват от пазара

Заплатите в сектора на модерната търговия изпреварват редица други отрасли в българската икономика, показва изследване на Сдружението за модерна търговия. Данните сочат, че компаниите в сектора предлагат конкурентни условия, но същевременно са изправени пред сериозни разходи и недостиг на кадри. Над 70% от ръководителите определят социалните и здравните осигуровки като ключово финансово предизвикателство. Бизнесът настоява за балансирани решения, за да се запази стабилността на цените и да се избегнат сътресения.

Високи доходи и бонуси за служителите

Повече от половината от служителите в сектора са доволни от заплащането, като над 40% одобряват и възнагражденията за извънреден труд. Практиката за допълнително заплащане при работа в празнични дни е широко разпространена - 86% от работещите получават такива бонуси, а една четвърт са компенсирани с допълнителни почивни дни.

Условията на труд също се подобряват, като компаниите разширяват социалните си пакети и инвестират в по-добра работна среда.

Все повече придобивки, но и растящи разходи

Две трети от работодателите предлагат допълнителни придобивки като ваучери, повече платен отпуск, допълнително осигуряване, финансиране на обучения и карти за градски транспорт. Тези мерки целят да задържат персонала и да повишат привлекателността на сектора.

В същото време обаче разходите за осигуровки остават сериозно бреме за компаниите, което според тях изисква внимателен баланс между доходите и ценовата стабилност.

Остър недостиг на кадри в сектора

Привличането на нови служители се оказва все по-трудно. Заемането на позиция в магазин отнема повече от шест седмици, а на управленско ниво процесът продължава над три седмици. Недостигът на кадри се превръща в ключово предизвикателство за развитието на търговията.

Сектор с огромна тежест за икономиката

Търговията на дребно формира 4,2% от брутната добавена стойност в икономиката и е сред най-големите работодатели с над 220 000 заети. Големите търговски вериги допринасят с близо 8 милиарда евро към икономиката, включително чрез работа с български производители и използване на местни услуги.

