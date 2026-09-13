Охлаждане: Пазарът на труда се обръща
Спад в търсенето на работна ръка
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Спад в търсенето на работна ръка
Премиерът призна, че растежът не може да се държи само на потребление, а трябва да стъпи върху инвестиции, индустрия и квалифицирани кадри
Браншът залага на обмен между море и планина, по-дълъг сезон и по-тясна връзка с образованието
Най-голямото предизвикателство пред летния сезон е набавянето на работна ръка
Над 220 000 заети и милиарди в икономиката, но намирането на персонал става все по-трудно
Данни показват растящ дефицит и неизползван вътрешен резерв
Официалните статистически данни сочат, че миналата година например 60 процента от заварчиците са били с мигрантски произход
Всичко това се случва на фона на силен старт на резервациите, както и на увеличен брой пристигащи туристи
Според него около 200 хиляди млади българи, които нито учат, нито работят, са другата категория от резервите на пазара на труда
Хората от тези азиатски страни са склонни да идват да работят в България, тъй като там средната заплата е между 150 и 300 евро месечно
Предварителните нагласи за това лято са за по-добър летен сезон от миналогодишния
Възнагражденията в сектора са се повишили значително през последните години
Спрямо 2023 г. у хората има нагласа за по-сериозни харчове за Коледа и Нова година
Завършилите училища по туризъм рядко се насочват да работят в сферата
Най-много хора идват от Узбекистан, Киргизстан и Непал
Конфиндустрия внася предложенияга си към властта
Освен че трудът поскъпва, в следващите 10-12 години работната сила ще намалее с над 400 хиляди души
Увеличава се интересът към културен, религиозен, морски и СПА туризъм
"Нормално е българите да бягат там, където е по-високо заплащането", допълни Любослав Костов
Секторът търси 27 000 работници