НОИ с горещи данни за заплатите. Увеличението

С горещи данни за заплатите на българите и тяхното увеличение през последните 10 години излезе Националният статистически институт. Той съобщи как се е променил стандартът на живот в страната ни.

През 2025 година жизненият стандарт в България отбелязва устойчиво подобрение, като финансовото състояние на домакинствата се засилва значително.

Официалните данни на Националния статистически институт показват, че средният годишен доход на човек е достигнал 14 403 лева, което е ръст от точно 12 на сто само за една година.



Още по-впечатляваща е дългосрочната картина – за последното десетилетие парите, с които разполагаме, са се увеличили близо три пъти. Важното е, че това не е само номинален ръст на хартия, тъй като реалните доходи, изчистени от влиянието на инфлацията, са се повишили с близо 10 на сто спрямо предходната година.

Основният стълб на семейните бюджети продължава да бъде работната заплата, която вече формира над 57 на сто от общите приходи. Значително увеличение се наблюдава и при доходите от пенсии и самостоятелна заетост, като и двата източника бележат ръст от около 9 до 16 на сто за година. В същото време се забелязва лек спад при допълнителните социални трансфери и помощи, което подчертава ролята на активната заетост като водещ фактор за благосъстоянието. Любопитен детайл е, че въпреки общото забогатяване, българите разчитат все по-малко на заеми и кредити, чийто обем е намалял наполовина спрямо предходната година.

По отношение на харчовете, средният разход на лице за 2025 г. възлиза на 12 661 лева, което е повишение с 8 на сто. Тъй като доходите растат по-бързо от разходите, в джоба на хората остават повече средства за спестявания – статистиката отчита значителен ръст на заделените суми във влогове. Въпреки че даваме повече пари за храна, нейният дял в общия бюджет остава сравнително стабилен около 29 на сто. Забелязва се обаче сериозен скок в разходите за данъци и осигуровки, които вече формират над 15 на сто от всички разходи, изравнявайки се по тежест с разходите за поддръжка на дома и комунални услуги.

Промяната във финансовите възможности се отразява пряко и на трапезата на българина. Продължава трайната тенденция за намаляване на консумацията на хляб, тестени изделия и картофи, докато на тяхно място идват повече месо и зеленчуци.

Най-голямата промяна в потребителските навици обаче е свързана с напитките – за една година всеки от нас е изпил средно с близо десет литра повече безалкохолни и с почти два литра повече алкохол. Всички тези данни очертават профила на един по-заможен потребител, който започва да променя базовите си навици в посока на по-голямо разнообразие и по-високо качество на живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com