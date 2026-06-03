Градушка и порой удавиха тези наши градове

Природата показа топлия си, но бурен нрав през последните часове, след като мощни бури, придружени от силни поройни дъждове и градушки, връхлетяха последователно два големи областни центъра в страната.

Благоевград под вода

Силен пороен дъжд и гръмотевична буря се изсипаха над Благоевград в сряда малко след 18:30 часа. Само за броени минути стихията създаде сериозни затруднения за движението в целия град. Водата бързо заля ключови пътни участъци. Натрупаните значителни количества водна маса буквално парализираха преминаването както на автомобили, така и на пешеходци.

За кратко над областния център падна и градушка, която допълнително усложни и без това тежката обстановка. Социалните мрежи веднага бяха наводнени от снимки и видеоклипове на граждани, показващи превърнатите в реки улици и образувалите се огромни водни потоци в различните квартали. Към момента няма информация за пострадали хора или за тежки материални щети, като очакванията са след спиране на валежа ситуацията да се нормализира.

Ракетни площадки в бойна готовност заради леден дъжд

Ден по-рано, около 13:00 часа във вторник, подобна силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя и Хасково. Пороят там продължи близо час, а ледените късове достигнаха големината на грахово зърно.

Ситуацията наложи спешната намеса на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“. От близките полигони бяха изстреляни множество противоградни ракети, които успяха да разбият ледените облаци и да предотвратят по-сериозни поражения над града и околните масиви.

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