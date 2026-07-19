Лятото се обръща с хастара навън: Бури и градушки помитат жегата

Бури с гръмотевици и условия за градушки ще обхванат днес Западна и Централна България. Валежите ще започнат още преди обяд на запад, а след пладне ще достигнат централните райони. В източната част от страната ще остане предимно слънчево, като максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. През новата седмица се очаква чувствително захлаждане, което към петък и събота ще свали дневните стойности на много места до и под 25 градуса.

Бури и градушки настъпват от запад

Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежите ще бъдат краткотрайни, но на отделни места могат да бъдат интензивни и придружени от гръмотевици и градушки.

Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток, а по-късно в западната част от страната ще се ориентира от запад.

Максималните температури ще достигнат между 31 и 36 градуса, по Черноморието - между 28 и 30 градуса. В София термометрите ще покажат около 32 градуса.

Гръмотевици връхлитат планините

Над планинските масиви в Западна и Централна България ще се развият мощни купесто-дъждовни облаци. На много места около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Над планините в Източна България ще се задържи предимно слънчево. Ще духа умерен, а по високите части временно силен вятър от запад-югозапад. Температурата ще бъде около 27 градуса на 1200 метра и около 19 градуса на 2000 метра.

Морето остава далеч от бурите

По Черноморието ще бъде слънчево с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, а морската вода ще е между 24 и 26 градуса.

Вълнението ще бъде около 2 бала, което ще запази условията за плаж и къпане сравнително спокойни.

Два хладни фронта сриват температурите

През новата седмица от северозапад ще започне да нахлува по-хладен въздух, а в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток. Очакват се две отделни застудявания, като към петък и събота максималните температури в повечето райони ще бъдат около и под 25 градуса - под обичайните стойности за края на юли.

Въздушната маса ще остане силно неустойчива. Най-много и най-интензивни валежи се очакват във вторник и сряда, когато в Централна и Източна България на места количествата ще бъдат значителни и ще има градушки.

В четвъртък валежите временно ще отслабнат, но в петък отново ще се активизират, главно в Югозападна и Източна България. В събота ще бъде ветровито, като дъжд и гръмотевици ще има предимно в североизточните райони. От запад постепенно ще започнат стабилизиране на атмосферата и ново затопляне.