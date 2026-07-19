На деня на Света Макрина котката носи семейно щастие

Православната църква почита на 19 юли преподобна Макрина - сестра на светите Василий Велики и Григорий Нисийски. Народните поверия свързват датата с дъждове, гръмотевици, милосърдие и грижата за дома. Смята се, че кавгите, отказът от помощ и прогонването на животно могат да нарушат семейното благополучие.

Коя е преподобна Макрина

Света Макрина е родена през IV век в Кападокия и е най-голямото от десетте деца в благочестивото семейство на Василий и Емилия. Според житието преди раждането й майка й получила съновидение, в което детето било наречено Текла в чест на светата първомъченица. В семейството обаче момичето останало известно с името Макрина, дадено в памет на нейната баба.

След ранната смърт на годеника си Макрина отказала да се омъжи и посветила живота си на Бога. Тя помагала за отглеждането на своите девет по-малки братя и сестри, а след смъртта на баща си се превърнала в опора на семейството. По-късно заедно с майка си се оттеглила в женски манастир, където след смъртта на Емилия поела ръководството на монашеската общност.

За какво се молят вярващите

На празника хората се обръщат към света Макрина с молитви за здраве, мир, семейно разбирателство и помощ при отглеждането на деца. Житието й разказва за дарба да лекува болни и да помага на изпаднали в беда. Според църковното предание по време на глад чрез нейните молитви в манастира не свършвала пшеницата, а болно момиче било излекувано от тежко очно страдание.

Какво е добре да се направи

Народната традиция приема 19 юли като подходящ ден за почистване, пране, гладене и подреждане на дома. При сухо време хората могат да отидат в гората за плодове, гъби и лечебни билки. Вярва се, че всяка оказана помощ се връща многократно, затова не бива да се подминава човек или животно в нужда.

Особено силно е поверието за бездомната котка. Приютяването й се смята за знак, че в дома ще влязат щастие и късмет. Прогонването на животното, обратно, се свързва със загуба на благополучие, разбирателство и спокойствие в семейството.

Забраните на 19 юли

На този ден не бива да се започват кавги, да се използват ругатни или да се влиза в конфликти. Народните вярвания предупреждават още срещу завистта, алчността, клюките, отмъщението и продължителното униние. За особено тежка постъпка се приема отказът да бъде помогнато на нуждаещ се човек или животно.

Според старо поверие на 19 юли не трябва да се пие алкохол, защото той бил свързван със зли сили и можел да донесе нещастие. Сънят, видян в нощта срещу празника, се смята за пророчески и според традицията може да предскаже предстоящ късмет.