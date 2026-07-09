Ранен християнски светец закриля деня. Боровинките са знакът на празника

На 9 юли православната църква почита паметта на свети свещеномъченик Панкратий, епископ Тавроменийски. Денят е свързан с почит към един от ранните християнски проповедници, поставен според преданието за епископ в сицилийския град Тавромения от апостолите Петър и Павел. Народната традиция придава на датата и особена сила - тя се свързва с поличби за времето, забрани за пари и нови начинания, както и с брането на боровинки. Вярва се, че на този ден човек трябва да пази дома си от кавги и да не влиза в ненужни спорове.

Кой е свети Панкратий

Свети Панкратий е роден в Антиохия в началото на I век, в заможно и благородно семейство. Според житието още в младостта си той се озовал в Йерусалим и станал свидетел на земния живот на Иисус Христос. След Възкресението на Спасителя Панкратий и родителите му приели християнската вяра и били кръстени.

Преданието разказва, че Панкратий познавал светите апостоли Петър и Павел, които ценели неговото благочестие, познаване на Светото писание и твърдост във вярата. Той бил поставен за епископ на Тавромения на остров Сицилия, където трябвало да проповядва сред езичници и да изгражда християнска общност. Пловдивската митрополия посочва, че неговата проповед била съпроводена с чудеса, а земният му живот завършил мъченически, след като езичниците го убили с камъни.

Вяра сред враждебен град

Тавромения била езически град и мисията на свети Панкратий не била лека. Според църковното предание чрез молитвите му се извършвали изцеления, прогонвали се демони и много хора приемали Христовата вяра. Това предизвикало гняв сред идолопоклонниците, особено сред привържениците на старите култове.

Светецът останал твърд докрай. По време на нападение срещу християните той бил убит с камъни и мечове. Затова Църквата го почита като свещеномъченик - духовник, засвидетелствал вярата си не само със слово, но и със смъртта си.

Какво вещае времето на 9 юли

Народните поличби за 9 юли гледат най-вече към небето и утринната влага. Ако на този ден има гръмотевици, очаква се дъждовен август. Ако сутринта има много роса, това се приема като знак за богата реколта.

Вярва се още, че ако чучулигите летят високо, лятото ще бъде топло. Такива поверия са част от стария селски календар, в който времето, птиците и росата са били наблюдавани внимателно, защото от тях е зависела работата на полето.

Какво не се прави на празника

Според народните вярвания на 9 юли не е добре да се започват важни нови дела. Смята се, че те могат да се окажат трудни, да се забавят или да спрат още в началото. Денят е по-подходящ за довършване, подреждане и тиха работа, отколкото за големи обещания.

Не се препоръчва и даване или вземане на пари назаем. Ако някой поиска заем, поверията съветват това да се отложи за друг ден. Особено важно е да се избягват кавги с близки, защото според старите вярвания конфликтът на този ден може да доведе до финансови затруднения и загуби.

Какво трябва да се яде

Народната традиция свързва 9 юли най-силно с боровинките. Вярва се, че това е добър ден за бране на плода и че тогава той носи особена сила. Старото поверие казва, че колкото повече боровинки изяде човек на този ден, толкова повече здраве, жизненост и красота ще привлече.

Това не е църковно задължение, а народен обичай, останал от времето, когато хората са свързвали природния цикъл с празничния календар. Затова на 9 юли на трапезата може да има боровинки - пресни, в сладко, в пита, в десерт или просто като плод за здраве.

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