Не правете това на Павловден! Старите хора казват защо

На 30 юни Православната църква чества Събор на светите славни и всехвални дванадесет апостоли - общ празник на Христовите ученици и благовестители. Денят идва веднага след паметта на светите първовърховни апостоли Петър и Павел на 29 юни. В народния календар празникът е познат и като Павловден, свързан със строги забрани срещу работа, жътва и палене на огън.

Денят след големия празник

Съборът на дванадесетте апостоли е ден за обща прослава на Христовите пратеници. Думата „апостол“ означава пратеник - човек, изпратен да благовести. Църквата почита всеки от апостолите отделно в календара, но на 30 юни ги събира в един общ празник, за да подчертае тяхното равно достойнство и ролята им в разпространението на християнството.

Празникът има древна история. Сведения за неговото отбелязване има още от IV век, а според църковната традиция император Константин Велики построил в Константинопол храм на името на светите дванадесет апостоли. Затова денят не е късна добавка към календара, а част от ранната памет на Църквата.

Първоначално 30 юни бил свързван особено със свети апостол Павел, един ден след общия му празник със свети апостол Петър. По-късно датата се утвърждава и като празник на събора на дванадесетте апостоли. Българската народна традиция обаче пази силно името Павловден и го свързва с предпазване от огън, пожари и беди по дома и нивите.

Кои са дванадесетте

Дванадесетте апостоли са Симон Петър, Андрей Първозвани, Яков Заведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот и Матий. Последният е избран на мястото на Юда Искариот, след като той отпада от апостолския кръг.

Към най-почитаните апостоли се причислява и свети апостол Павел, макар да не е от първоначалните дванадесет. Той е роден в Тарс с името Савел, първоначално гони християните, а след обръщането си става един от най-големите проповедници на новата вяра. Църквата го почита заедно със свети Петър като първовърховен апостол на 29 юни, а народната традиция оставя силна следа и на следващия ден - Павловден.

Апостолите са хората, които според християнското предание поемат мисията да разнесат Христовото учение след Възкресението и Възнесението. Затова на 30 юни празникът не е само спомен за отделни имена, а почит към самото начало на църковната проповед. В този смисъл денят стои като продължение на Петровден и Павловден - след празника на двамата първовърховни апостоли идва общата прослава на всички Христови пратеници.

Павловден и страхът от огъня

В народния календар Павловден има много по-битов и предпазен характер. Денят се свързва главно с огъня - неговата сила, опасност и способност да унищожи дом, реколта и имот. Затова старите забрани са строги: не се работи, не се жъне и не се пали огън, дори за приготвяне на храна.

Смисълът на тези забрани е ясен - в най-горещата част на годината селото пази житото, двора и къщата от пожар. Жътвата е особено чувствителен момент, защото нивата вече е дала плод, но всичко може да бъде загубено от искра, суша или гръмотевична буря. Затова Павловден не е просто ден „да не се работи“, а народна мярка за предпазване в опасен летен период.

В някои краища празникът се пази още по-строго. За Източна Тракия са записани вярвания, че на Павловден не се меси хляб, за да не се „опавлюва“ брашното - да не се сплъстява и червясва през годината. На места се среща и забрана стопаните да се мият или къпят, за да не ги хване треска, но тези представи са регионални и принадлежат към народната обредност, а не към църковното правило.

Какво се прави и какво се избягва

На Павловден най-важното е да се избягва всяка работа, която според старите вярвания може да „разсърди“ огъня. Не се жъне, не се пали огнище, не се пече хляб и не се започват тежки стопански дейности. В традиционната култура това е ден, в който човек пази не само себе си, но и труда на цялото семейство.

В църковен смисъл денят е за молитва и почит към апостолите. В храмовете се споменава Съборът на дванадесетте апостоли, а вярващите почитат хората, които са приели задачата да проповядват вярата далеч от родните си места. В народния смисъл денят е и предупреждение - лятото вече е в силата си, житото е ценно, огънят е опасен, а невниманието може да струва скъпо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com