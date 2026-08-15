Голяма Богородица! Защо носим грозде в църквата и не пипаме червено

На 15 август България празнува Голяма Богородица – един от най-светлите и почитани дни в народния и православния календар. Денят е посветен на Успението на Пресвета Богородица, но в българската традиция той е много повече от църковен празник. Това е ден на майката, семейството, жената, дома и надеждата за здраве и рожба. А около него са се запазили десетки обичаи, поверия и строги забрани.

Денят, в който Божията майка се "преселва"

На 15 август Православната църква отбелязва Успението на Пресвета Богородица - края на земния път на Божията Майка и преминаването ѝ към небесния живот. Празникът е сред дванадесетте велики празници в православния календар и е най-големият празник, посветен на Богородица.

Думата "успение" означава "заспиване". Според църковното предание апостолите се събрали по чудесен начин около Божията Майка в последните мигове от земния ѝ живот. След смъртта ѝ тялото било положено в гроб, а преданието разказва за нейното възнасяне.

Празникът има древни корени. Почитането на Успението се свързва с Йерусалим още през IV–V век, а през VI век празникът вече е установен в Източната църква.

В България обаче той получава особено близко до народа име - Голяма Богородица. Така се отличава от Малка Богородица, която се празнува на 8 септември - Рождеството на Пресвета Богородица.

Празникът на майката

В народната традиция Богородица е преди всичко майка и закрилница. Тя пази дома, децата и семейството. Към нея се обръщат жените, които искат рожба, майките, които се молят за здравето на децата си, и хората, които търсят утеха в тежък момент.

Затова Голяма Богородица е особено почитан празник сред жените.

В някои краища на страната млади невести и бездетни жени са носели дарове в храма - кърпи, престилки, чорапи, цветя и други ръчно изработени вещи, които оставяли пред иконата на Богородица. Вярвало се, че тя ще чуе молитвата им и ще ги дари с рожба.

Какво се носи в църквата

На този ден хората отиват на празнична литургия и носят за освещаване плодове и храна от новата реколта.

Сред най-традиционните дарове са грозде, жито, мед, сирене и обреден хляб. В Странджа например жените дарявали на Богородица кърпи и възглавници, а след службата раздавали хляб за здравето на децата.

Особено значение има новото жито. От него се приготвят обредни хлябове, които след освещаването се раздават на близки и съседи.

Това не е просто храна. Това е начин човек да сподели благодатта с другите.

Първото грозде се яде на Голяма Богородица

В някои български райони съществува старо правило - преди Голяма Богородица да не се яде грозде от новата реколта. Първото грозде се носи в църквата, освещава се и едва тогава семейството го опитва.

Така първият плод не е просто вкус на лятото. Той е благодарност за реколтата. В Странджа например е записан обичаят на 15 август за първи път да се яде грозде, а освен него на празничната трапеза присъстват диня и други плодове от сезона.

Курбан за здраве и плодородие

Голяма Богородица е и време за големи семейни събирания. В много селища се правят курбани за здраве, а празникът е повод за родови срещи, събори и общи трапези. В различни краища на страната традициите са различни - приготвят се агне, петел или други празнични ястия.

Трапезата е богата, защото Богородичният пост вече е приключил. Преди това обаче са две седмици на въздържание. Богородичният пост започва на 1 август и завършва на 14 август. В църковната традиция той е строг пост, като изключение за риба има на Преображение Господне - 6 август.

На 15 август празникът идва като преход от пост към празнична трапеза.

Най-важната забрана: никаква работа

Едно от най-силните народни правила за Голяма Богородица е: На този ден не се работи.

В традиционната култура празникът се почита като голям ден, в който човек трябва да остави тежкия труд и да отдаде внимание на Бога, семейството и близките. Не се пере, не се шие, не се преде, не се тъче.

Не се върши тежка селскостопанска работа.

Смятало се, че който наруши празника и се захване с работа, проявява неуважение към Божията Майка и може да си навлече неприятности.

Тези забрани са част от народните вярвания и не бива да се смесват с официалните църковни правила. Но именно те показват колко силно празникът е присъствал някога в живота на българското семейство.

Не пипай червено

Едно от най-необичайните поверия за Голяма Богородица е свързано с червения цвят.

Старо народно вярване гласи, че на този ден трябва да се избягва пипането на червени предмети, защото това можело да доведе до безплодие на младите булки.

Това е типичен пример за народната символика, в която цветът, плодородието и майчинството са тясно преплетени.

Какво още не трябва да се прави

В различните краища на България забраните не са еднакви, но около празника се среща общо правило – да не се върши нищо, което е свързано с тежък физически труд или нарушава празничния покой.

Не се карайте. Не правете скандали. Не пожелавайте зло на друг човек!

В народното съзнание това е ден, в който всеки трябва да пази дома си чист не само физически, но и духовно.

Особено неподходящо се смятало да се проявява гняв и непримиримост. Богородица е символ на милостта и майчината закрила, затова празникът е време за помирение.

Болният преспива на свято място

Сред най-силните стари вярвания е това за нощуването на свято място. Болни хора отивали в манастири, параклиси или други почитани места и оставали там през нощта с надежда да получат изцеление.

В някои райони хората вярвали, че ако прекарат нощта срещу празника на свято място, молитвата им ще бъде чута. Запазено е и поверие човек да си пожелае нещо добро именно в тази нощ и да вярва, че с благословията на Богородица то ще се сбъдне.

Дъждът на Голяма Богородица е добър знак

Старите българи внимателно наблюдавали времето на празника. В народните представи дъждът на Голяма Богородица е благословия за земята и предвестник на добра реколта през следващата година.

В Странджа дори съществува интересно метеорологично поверие: през трите дни след празника се наблюдавало времето, за да се гадае каква ще бъде зимата. Така Богородица се оказва свързана не само с човека и дома, но и с плодородието на земята.

Ден за прошка и семейство

Зад всички обичаи стои една голяма идея. Голяма Богородица е празник на връзката.

Между майката и детето, между човека и Бога, между живите и починалите, между рода и дома.

Затова и обредният хляб се раздава, курбанът се споделя, а семействата се събират.

На този ден не е важно колко има на трапезата. Важно е кой седи около нея.

Кой празнува имен ден на 15 август?

На Голяма Богородица имен ден празнуват преди всичко Мария и жените с производни имена – Марияна, Мариана, Мариян, Мариан, Мариета, Мариела, Марийка, Мима, Мими, Марио, както и Деспина. В различните именни календари списъкът на производните имена може да се различава.

А на всички тях празникът носи едно от най-хубавите послания на българската традиция: домът да е пълен, децата да са здрави, трапезата да е споделена и Богородица да пази семейството.