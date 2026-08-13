Внимание: Нещо много важно, което да не правите днес

На 13 август Българската православна църква почита паметта на преподобни Максим Изповедник, живял през VII век. Той получава прозвището „Изповедник“, защото не се отказва от православната си вяра и открито я защитава в период на остри богословски спорове.

Св. Максим се противопоставя на монотелитството – учение, според което Иисус Христос има само една воля. Като задълбочен богослов той развива православното разбиране, че в Богочовека съществуват две воли – божествена и човешка, съответстващи на двете Му естества.

Учението на светеца по-късно става основа на вероопределението на Шестия вселенски събор, проведен през 681 г.

Максим Изповедник претърпява тежки страдания заради защитата на вярата си и умира в изгнание през 662 г. Основният празник, посветен на светеца, е 21 януари, а на 13 август се отбелязва пренасянето на мощите му в Цариград от мястото, където е бил заточен и е завършил земния си път.

Свети Тихон Задонски – от сирак до Воронежки епископ

На 13 август се почита и паметта на свети Тихон Задонски. Той е роден през 1724 г. и при кръщението получава името Тимотей. Рано остава без родители, но въпреки трудното начало на живота си успява да завърши с отличие духовна семинария.

След обучението си е назначен за учител в същото духовно училище. През 1758 г. приема монашество и получава името Тихон. Само година по-късно става ректор на семинарията в Твер.

През 1763 г. е избран за Воронежки епископ. Като духовен водач той работи активно за издигането на духовния живот и се ползва с голям морален авторитет.

Продължителните лишения и монашеските подвизи обаче се отразяват сериозно на здравето му. Тихон неколкократно моли да бъде освободен от епископските си задължения, за да се оттегли в манастир и да се посвети на молитва и богословска работа.

В края на 1767 г. молбата му е удовлетворена. Светият епископ се оттегля в Задонския манастир „Св. Богородица“, където посвещава живота си на пост, молитва, благотворителност и писане на духовни наставления.

Оставя огромно литературно наследство – творенията му наброяват 16 тома.

Свети Тихон Задонски умира на 13 август 1783 г. Повече от шест десетилетия по-късно, през 1846 г., при ремонт на главната манастирска църква мощите му са открити нетленни. Канонизиран е на 13 август 1864 г.

Какво се прави на 13 август?

Вярващите могат да посетят храм, да запалят свещ и да отправят молитва за здраве, мир и благополучие на семейството.

Денят е подходящ за молитва, благодарност, добри дела и време с близките. В народната традиция периодът около големите августовски празници се свързва с прехода от лятото към есента и с благодарността за реколтата.

Какво не се прави?

Според народните вярвания на този ден е добре да се избягват караници, завист, злоба и семейни конфликти. Смята се, че човек трябва да пази дома си от лоши думи, обиди и действия, които могат да внесат раздор между близките. Денят се приема като подходящ за спокойствие, разбирателство, молитва и добри дела. Църковната традиция обаче не забранява категорично работата или домакинските дейности – по-важни са вярата, отношението към хората и стремежът към милосърдие

Смята се, че денят трябва да премине в спокойствие, разбирателство и добри помисли.

Важно е обаче да се прави разлика между църковна традиция и народно поверие. Православната църква не поставя категорична забрана за работа или домакински дейности на този ден. По-важни са молитвата, отношението към другите и стремежът към добри дела.

Паметта на Максим Изповедник и Тихон Задонски напомня именно за това – за силата на вярата, смирението, милосърдието и готовността човек да помага на другия.