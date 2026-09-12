Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
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Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Народните вярвания са доста на този ден
Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
На този ден православните християни почитат двама духовници, оставили ярка следа в историята на вярата
Това са Светите седем отроки от Ефес
В дните на Богородичния пост в България ще бъде посрещната чудотворната икона на Света Богородица – „Хавайска“
Чудотворната мироточива Иверска икона пристига днес и ще обиколи страната до 18 август
Пълна подкрепа за патриарх Даниил
Духовници от Софийската епархия заявиха пълна подкрепа за патриарх Даниил и предупредиха за опасност от смут и разделение сред вярващите
Църквата почита още две светици
От БПЦ смятат каузата за семейството и християнските ценности за твърде значима
Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена
Светата Църква насърчава всички полезни инициативи
Всяка година на Велика събота в храма на Божи гроб се случва чудото
Денят е изпълнен с молитва, смирение и благодарност
И Българската православна църква, също като българската държава, е водена по украинския сценарий
Разходите за този проект ще бъдат осигурени от лични средства и дарения
Ще се проведе първо редовно заседание на Синода след изгонването на руските свещеници
Патриархът на Българската православна църква разпространи словото си за настъпващата 2019 година...