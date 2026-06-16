Църквата поема Шествието за семейството, мести го далеч от прайда

Софийска митрополия от догодина ще организира Шествието за Семейството и то няма да се провежда в деня на София Прайд, съобщава "Труд".

Началникът на кабинета на патриарх Даниил Димитър Горанов припомни, че в словото си на 13 юни Негово Светейшество каза, че шествието ще е или в събота преди празника Вси светии или преди честването на Всички български светии. В православните църкви празнуването на Вси светии се пада на първата неделя след Деня на Светата Троица (Петдесетница). Денят на Всички български светии е уникален празник. На него Църквата отдава почит към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Празнува се в неделята след Вси светии.

“Имаме визия и представа как трябва да се случва Шествието за Семейството, но още има много неща за доуточняване”, коментира още Диимитър Горанов.

От църквата са категорични, че е задължително да бъде разграничени Шествието от София Прайд, за да се постави акцента върху позитивно послание върху семейството, вместо то да бъде възприемано единствено като реакция на противопоставяне срещу София Прайд.

От БПЦ смятат каузата за семейството и християнските ценности за твърде значима, за да бъде представяна като контрапункт на борбата за равни права на ЛГБТ общността.

В събота Патриарх Даниил оглави “Шествие за семейството” в подкрепа на младите и многодетни семейства. От Светия Синод се противопоставиха на прайда, но обявиха че няма да престанат да се молят за всеки човек.

Шествието за семейството премина от църквата “Света Неделя” до храм-паметника “Св. Александър Невски”.

Инициативата бе под егидата на Софийската митрополия и започна с молебен на българския патриарх. След това шествието премина през центъра на София. А участниците в него заявиха подкрепата си за тракционните ценности.

Патриарх Даниил каза, че Църквата призовава държавните институции да направят каквото е необходимо, за да защитят не само устоите на семейство, както са били за българите от векове, но и да защитят това положение в Kонституцията, в което се казва, че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.

“Шествието за семейството, не е за противопоставяне и не е в протест, не е контрашествие, а е един призив към всички човеци да се приобщят към Божията любов”, каза патриархът.

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