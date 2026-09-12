Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Невски. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Денят е посветен на трима цариградски патриарси и на свети Александър Невски, а традицията повелява домът да бъде подреден и трапезата богата
Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
От БПЦ смятат каузата за семейството и християнските ценности за твърде значима
Преди това започва „София Прайд“
Богослужение с участието на епископи и шествие със свети икони в центъра на София
Зоната за охрана няма да се използва от 1 декември
Даниил: Времената са несигурни, но ценностите на вярата остават вечни
Патриарх Даниил оглавява тържествената литургия в патриаршеската катедрала
Той е небесен защитник на София и патрон на най-големия български православен храм
Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни
Семейните двойки, мечтаещи за мъжка рожба, трябва да се помолят на Св. Александър Невски
Днес е ден за прослава на Бога - 100-годишнина от освещаването на патриаршеската катедрала
Основният камък на храма е положен през 1882 г.
Ако на този ден има мокър сняг и силен вятър, то на 24 май ще е дъждовно и ветровито
Има и доста исторически податки, че е приел мюсюлманството, каза проф. Иван Илчев
Българската православна църква чества днес празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски
Причината е изборът на патриарх
Опашка от вярващи пред "Св. Александър Невски"
Нова атракция доведе до полемика сред жителите и гостите на столицата