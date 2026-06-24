"Mamma Mia!“, „Турандот“ и още хитове на открито в София

От 9 юли до 9 август площадът пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ отново ще се превърне в една от най-красивите сцени на открито в България. Софийската опера и балет кани почитателите на музикалното изкуство на традиционния летен фестивал „Опера на площада“, който и тази година обещава незабравими вечери със световни и български звезди.

В продължение на месец публиката ще има възможност да се наслади на едни от най-обичаните оперни и музикални заглавия под откритото небе в сърцето на столицата.

Началото ще бъде поставено на 9 юли с класическата оперна двойка „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало. Спектаклите ще се играят още на 10, 11, 15 и 17 юли.

Сред акцентите в програмата е и световноизвестният мюзикъл „Mamma Mia!“, изграден върху хитовете на легендарната група ABBA. Представленията са насрочени за 24, 25, 26, 27 и 28 юли.

На 1 август зрителите ще могат да гледат „Рилският пустинник“ от отец Кирил Попов – произведение, посветено на живота и духовното дело на Свети Иван Рилски.

Фестивалът ще завърши на 9 август с една от най-впечатляващите опери на Джакомо Пучини – „Турандот“.

Организаторите са подготвили и специална изненада за почитателите на оперното изкуство. За всички спектакли от програмата се предлага 20% отстъпка при закупуване на билети с промокод SUMMER20.

„Опера на площада“ през годините се утвърди като едно от най-очакваните културни събития на лятото, което събира музика, история и атмосферата на София в едно незабравимо преживяване

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