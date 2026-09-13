"Mamma Mia!“, „Турандот“ и още хитове на открито в София
Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
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Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
Отличието е поредното международно признание за българската изпълнителка, която от години утвърждава името си на световната музикална сцена
Обявено бе забавянето на спектакъла
Представленията са посветени на 1160 години от покръстването на българския народ
Фондация "Нашият дом е България" организира "Новорождение"
Софийската опера завладя публиката с шедьовъра на гения
Пламен Карталов представя нов прочит на тетралогията "Пръстенът на нибелунга".
Епископ Поликарп открива впечатляващия спектакъл с десетки артисти
Спектакълът ще бъде на 6 и 7 февруари на Голяма сцена
Световен режисьор постави у нас мюзикъла за симпатичното зелено чудовище
Оркестърът вече е разположен на партера, съобщи Пламен Карталов
Гледаме класики на гении от 10 до 19 юли в Киноцентъра „Бояна“
Софийската опера представя „Рейнско злато“ на 24 и 25 юли
За първи път Софийската опера и балет със спектакли на малкия екран
Още хитове за виртуалния уикенд на меломаните
Гледаме „Дон Кихот“ и „Джоконда“ с Гена Димитрова и Никола Гюзелев
От днес ще пуснат в интернет постановки от минали сезони
Павел Клинчев гостува в Операта за новогодишния концерт
Мюзикълът е моя сбъдната мечта от 1987-а, казва режисьорът Пламен Карталов
Мартин Трифонов извая лицето на легендарния тенор, прославил България