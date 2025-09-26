Тежка драма парализира Софийската опера!

Много неприятен инцидент отложи началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла, информира БТА.

На мястото пристигна линейка. Публиката бе информирана, че премиерата ще започне по-късно през вечерта.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

