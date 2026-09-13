"Mamma Mia!“, „Турандот“ и още хитове на открито в София
Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
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Голям летен фестивал радва почитателите на високот изкуство
Билетите са в продажба от 12 февруари
С арията от „Турандот“ те отправиха послание за надежда и непреклоним дух във времето на криза
Диригент Лоренцо Бизари, Италия. Режисьор Еди Ловальо.
Амади Лага, Цветелина Василева, Нарчиза Брумър, Юлиан Константинов“ – това са солистите, който меломаните ще чуят на старозагорска сцена
За старта на нови творчески сезон идва прочут италиански тенор
Габриела Георгиева демонстрира отлична певческа и спортна форма в подножието на Белоградчишките скали Звездите на Софийската опера демонстрираха през...
Романтичната гора на парка в столичната Военна академия, която тази година става на 110, за седми пореден път става оперна и балетна сцена. Класически...
Димитринка Райчева дебютира в ролята на китайската принцеса Операта в морската ни столица отбелязва 75 години от рождението на дивата на 14 април С...
Овациите за "Турандот" са били нестихващи с минути
София. Академик Пламен Карталов, шефът на софийската опера и балет, отново представя любимата си "Турандот" - последната опера на Джакомо Пучини. През...