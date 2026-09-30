Данъчните оценки на имотите скачат! Ето колко ще плащаме

Данъчните оценки на имотите ще бъдат увеличени с до 30% от 1 януари 2027 г., ако предложените от правителството данъчни промени бъдат приети. Мярката обаче няма да означава автоматично 30-процентно поскъпване на данък сгради. Това обясни изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева по bTV.

„Актуализацията на данъчните оценки е доста закъсняла мярка. Това е много дълго чакано от общините, предлагано през последните 30 години“, коментира Георгиева.

Предложението предвижда от началото на 2027 г. данъчните оценки да се повишат с 30%. Колко точно ще се отрази това върху сметката на всеки собственик обаче зависи и от решенията на съответния общински съвет.

„Със сигурност повишението ще бъде максимум 30%“, подчерта Георгиева. Тя обясни, че актуализирането на самите данъчни оценки е правомощие на държавата, докато конкретният размер на данъка за гражданите се определя на местно ниво.

Имот с оценка 30 000 евро: данъкът от 60 става 75 евро

Георгиева даде и конкретен пример как би изглеждала промяната.

Ако един имот има данъчна оценка от 30 000 евро и за него в момента се плащат 60 евро годишен данък, след 30-процентната актуализация годишната сума би достигнала около 75 евро.

Тя подчерта, че данъчната оценка не бива да се бърка с пазарната цена на жилището.

„Данъчната оценка не е пазарната цена на имота. Тя е формула от множество фактори и е различна във всяко населено място, тъй като отразява и местоположение, и конструкцията на имота, неговото предназначение“, обясни Георгиева.

По думите ѝ имот с данъчна оценка от 30 000 евро обичайно може да има пазарна стойност между 150 000 и 200 000 евро.

София и селата няма да усетят промяната еднакво

Ефектът няма да бъде еднакъв в цялата страна. Особено различна е ситуацията в малките населени места и селата, където данъчните оценки на много имоти са около или под необлагаемия минимум.

В момента той е 1680 лева, които след превалутирането са около 870 евро, посочи Георгиева. Затова част от имотите в селата изобщо не се облагат с данък.

„Промяната ще бъде щадяща. Общинските съвети имат този инструмент и ще го приложат съобразно социално-икономическите условия във всяко населено място. Няма да бъде еднакво за София и за малките населени места“, заяви тя.

Промяната ще става на етапи

Според Силвия Георгиева актуализирането на оценките е необходимо заради огромната разлика между данъчните и реалните пазарни стойности на имотите.

Предложеният модел предвижда процесът да бъде поетапен в рамките на три години, за да не се стига до рязък скок и внезапно доближаване на данъчните оценки до пазарните цени.

Собствениците, които са декларирали даден имот като свое основно жилище, продължават да ползват 50% намаление на данъка.

А какво става с такса смет?

Повишаването на данъчната оценка няма автоматично да означава и 30% по-висока такса битови отпадъци.

От 1 януари 2026 г. общините имат възможност да определят таксата според количеството отпадъци или на базата на данъчната оценка. По думите на Георгиева вече 15 общини използват принципа на количеството.

Законът позволява от 1 януари 2027 г. общините, които продължават да изчисляват такса смет според данъчната оценка, да използват за база стойностите от 2026 г. Така самото повишаване на оценката няма задължително да бъде прехвърлено директно върху таксата за отпадъци.

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