Данъкът върху жилищата може да скочи! Удря пенсионерите
Промените може да засегнат и разходите при покупко-продажба на имоти
Следете всички новини, анализи и коментари за Данък Сгради. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Промените може да засегнат и разходите при покупко-продажба на имоти
НСОРБ предлага плавен преход от 2027 г., защото принципът „замърсителят плаща“ изисква техника, съдове и софтуер
Колкото повече смет изхвърляме, толкова по-висок налог плащаме
Условие е сумата да се внесе наведнъж
Част от данък сгради да бъде за нея, предлага кандидатът за народен представител
Такса смет в София за догодина остава непроменена. С 26 милиона лева се повишават средствата за почистване с приетата план-сметка за чистота през 2016...
Сливен. Сливенският административен съд отмени данък сгради от 1,3 на 1000, който бе приет за физически и юридически лица в града под Сините камъни. Р...
София. НДК не е бил длъжен да плаща данък сгради допреди две години, когато е станал акционерно дружество, твърдят юристи, запознати с тогавашния му с...