Данъкът върху жилищата може да скочи! Удря пенсионерите

Промяна в начина, по който се изчисляват данъчните оценки на недвижимите имоти, може да доведе до по-високи данъци върху сградите и по-скъпи сделки с имоти. Това коментираха данъчният консултант Николай Иванчев и адвокат Деян Драгиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Предвижда се новата методика да отчита повече фактори, сред които местоположението, видът и състоянието на имота, годината на строителството и реалните пазарни цени.

Данъчните оценки не са актуализирани от години

Според Николай Иванчев годишният данък върху недвижимите имоти се определя от два основни компонента – данъчната оценка и ставката в промили, определяна от съответната община.

„Когато умножим едното по другото, получаваме данъка, който всеки гражданин дължи за своя имот“, обясни той.

В момента данъчната оценка се формира по методика с шест основни показателя. Според експерта е напълно възможно част от използваните коефициенти да бъдат увеличени, което автоматично ще доведе до по-високи оценки на имотите.

Очакванията са за увеличение между 20 и 30%

По думите на Иванчев разумно увеличение на данъчните оценки би било между 20 и 30 процента, тъй като методиката не е променяна от години.

Той обаче предупреди, че подобна стъпка може да предизвика сериозно обществено недоволство.

„Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“, коментира експертът.

Според него по-приемливо би било увеличението да не надвишава 20 процента.

Какъв ще е ефектът?

Иванчев даде пример с жилище в София с пазарна стойност между 150 000 и 200 000 евро, чиято данъчна оценка е около 50 000 евро.

При ставка от 2 промила собственикът плаща приблизително 100 евро годишен данък.

Ако данъчната оценка бъде увеличена с 20%, налогът би нараснал до около 120 евро, а при увеличение с 30% – до приблизително 130 евро годишно.

„Като абсолютна сума увеличението не изглежда голямо, но когато се каже, че данъкът се увеличава с 30%, това звучи стряскащо“, посочи консултантът.

По-скъпи сделки с имоти

Според адвокат Деян Драгиев новите данъчни оценки ще окажат влияние не само върху годишния данък, но и върху местния данък при покупко-продажба, нотариалните такси и други разходи по сделките с недвижими имоти.

По думите му това може да се отрази и върху пазара, тъй като по-високите разходи за притежание и придобиване на имот са важен фактор за купувачите.

По-висок данък за второ жилище?

Иванчев коментира и обсъжданата идея за по-високо облагане на второ, трето и всяко следващо жилище.

Според него подобна мярка трудно би донесла сериозни приходи.

„Не повече от 8–9% от населението притежава второ или трето жилище. Административните усилия ще бъдат по-големи от реалния финансов ефект за общините“, смята данъчният консултант.

По думите му, ако новата методика трябва да започне да действа от 2027 г., законодателните промени трябва да бъдат подготвени още тази есен, а специална работна група да изработи конкретните критерии за новите данъчни оценки.