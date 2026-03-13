Фирмите у нас печелят данъчен бонус за инвестиции в иновации

България въвежда нови данъчни стимули за научноизследователска и развойна дейност, след като Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Новият режим позволява на компаниите да признават допълнително 25% от разходите си за R&D за данъчни цели. Целта е да се насърчат инвестициите в технологии и иновации и да се създаде по-конкурентна среда за развитие на високотехнологични дейности. Мярката е разработена в съответствие с европейските практики.

Нов инструмент за стимулиране на иновациите

С промените компаниите ще могат да включват допълнително признати разходи за научноизследователска и развойна дейност при изчисляване на данъчния си резултат. Обхватът на новия режим включва както текущи разходи за развойна дейност, така и случаи, при които от тези дейности се създават дълготрайни нематериални активи.

Според поддръжниците на промяната новият механизъм трябва да насърчи компаниите да увеличат инвестициите си в научни разработки, технологични решения и иновации. Очакванията са това да подобри позицията на България в конкуренцията за инвестиции и развитие на нови технологии.

Инициатива на бизнеса и експертна подготовка

Промяната е резултат от продължителни усилия на бизнес организации, които настояват за по-ясна и предвидима рамка за инвестиции в развойна дейност. Основен инициатор е AIBEST, със съдействието на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и експертната подкрепа на EY Bulgaria.

По време на подготовката на законодателните предложения са анализирани практиките в различни европейски държави и в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта е българската рамка да се доближи до работещите модели за насърчаване на иновациите.

Председателят на AIBEST Йордан Гинев заяви, че новият закон създава условия развойната дейност да стане устойчив елемент от икономиката.

„Този закон създава условия R&D да се развива като устойчив структурен елемент на икономиката, а не като изолирана практика. Предвидимостта и ясните правила са ключови, за да могат компаниите да планират дългосрочно“, каза той.

„Така бизнесът ще може да разширява дейности с висока добавена стойност в България и да инвестира по-уверено в развойни проекти“, добави Гинев.

Изпълнителният директор на AIBEST Наталия Георгиева също подчерта значението на законодателната промяна.

„Тази промяна е изключително важен момент за българската икономика. В продължение на години настоявахме, че без реални икономически инструменти за насърчаване на R&D България изостава в конкуренцията за инвестиции и технологии“, заяви тя.

„Днес вече имаме работеща рамка, която дава предвидимост на бизнеса и изпраща ясен сигнал, че страната ни подкрепя иновациите по европейски стандарт“, допълни Георгиева.

Експертният принос на международния опит

В подготовката на предложенията участва и EY Bulgaria, които са изготвили сравнителен анализ на данъчните режими за научноизследователска и развойна дейност в Европейския съюз и в страните от ОИСР. Експертните препоръки са били адаптирани към спецификите на българската икономика.

Според експертите добре структурираните данъчни стимули могат да се превърнат в силен инструмент за насърчаване на иновациите и инвестициите.

„Данъчните стимули за R&D са един от най-ефективните инструменти за насърчаване на иновациите, когато са ясно дефинирани и добре структурирани“, заяви Виктор Митев от EY Bulgaria.

„Приетият модел е в синхрон с европейските практики и създава условия компаниите да планират дългосрочно своите инвестиции в развойна дейност“, добави той.

Основа за по-висока добавена стойност

Очакванията са новият режим да стимулира разработването на нови технологии и продукти, както и да подпомогне създаването на висококвалифицирани работни места. Според представители на сектора подобни мерки могат да ускорят прехода към икономика с по-висока добавена стойност.

По данни от годишния доклад на AIBEST секторът на дигиталните и бизнес услугите в България вече показва стабилен растеж и по-голяма зрялост. Нарастващият дял на научноизследователските дейности в този сектор се разглежда като възможност за по-активно участие на страната във високотехнологичните вериги на стойността в Европейския съюз.

В този контекст новите данъчни стимули за развойна дейност се разглеждат като важна стъпка към по-силна иновационна екосистема и по-голяма конкурентоспособност на българската икономика.

