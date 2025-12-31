НАП извади тежката артилерия! Масови проверки и рекордни приходи

В навечерието на бюджета за 2026 г. и на фона на очакваното присъединяване на България към еврозоната Националната агенция за приходите (НАП) се оказва под засилен обществен и институционален фокус. В първото си телевизионно интервю изпълнителният директор на НАП Христо Марков очерта както очакванията за приходите, така и мащабните действия срещу некоректни търговски практики.

Еврото като икономически тласък и тест за приходната система

Според Марков присъединяването към еврозоната ще има положителен ефект върху приходите, тъй като България ще стане 21-вата държава, използваща еврото, и част от икономическа зона с над 341 милиона потребители. Това, по думите му, ще доведе до по-висока икономическа активност и по-добра събираемост. Очакванията към НАП са високи, но агенцията вече отчита сериозен напредък, който се вписва в рамката на бъдещия бюджет.

Проверки за цени и фискални бонове – първи резултати

В последните месеци НАП е ангажирана с мащабни проверки, насочени към защитата на потребителите. Контролът се извършва в две основни направления – за необосновано покачване на цените и за коректно двойно обозначаване в левове и евро на касовите бележки. При първите около 700 проверки нарушенията са под 10 процента, което от приходната агенция определят като добър резултат. При проверките на фискалните бонове санкциите са още по-малко. Посланието към бизнеса е ясно – тези, които работят коректно и не вдигат необосновано цените, няма от какво да се притесняват.

Как се доказва спекула и защо това не е автоматично нарушение

Марков обясни пред БНТ, че доказването на необосновано поскъпване е сложен процес, който изисква анализ на множество документи – фактури от доставчици, разходи за труд, електроенергия и други елементи от себестойността. Не всяко увеличение на цените е нарушение. Когато има документално доказани причини като по-високи заплати или поскъпване на енергията, покачването се счита за обосновано и не води до санкции.

400 проверки на ден, рекордни приходи и нови рискови зони

От януари НАП планира над 400 проверки дневно, като контролът ще бъде бърз и целенасочен. При констатирани проблеми цените ще се коригират още в деня на проверката, а след 10 дни същият обект ще бъде проверяван повторно. Целта е ефектът да бъде незабавен, без да се блокира работата на бизнеса. Междувременно приходната агенция отчита ръст от 2 млрд. и 800 млн. лева при ДДС, а общите приходи достигат 50 млрд. и 905 млн. лева – увеличение от 21 процента и рекордни постъпления. НАП засилва и наблюдението върху сделките с имоти, като особено внимание се отделя на движението на пари в брой, което се превръща във важен индикатор за бъдещи проверки.

