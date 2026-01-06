6 най-важни неща за фактури и данъци в евро, които всяка фирма трябва да знае

Какво трябва да знае всяка фирма след преминаването към еврото: новите данъци, плащания и скритите рискове

Преминаването на България към еврото от 1 януари 2026 г. промени финансовата логика на бизнеса много по-дълбоко, отколкото изглежда на пръв поглед. Макар че голяма част от процесите се пренастройват автоматично, има ключови решения, които всяка компания трябва да вземе навреме, за да избегне грешки, санкции и административни капани.

1. Данъци: деклариране в левове, плащане в евро – двойният режим

Първите месеци след въвеждането на еврото са преходни. Това означава, че:

Декларациите за периоди, приключили през 2025 г., се подават в левове , защото това е валутата, която е била официална към края на отчетния период.

Всички плащания към държавата вече се извършват в евро – независимо дали става дума за ДДС, корпоративен данък, осигуровки или данък при източника.

Примерите са показателни:

ДДС за декември 2025 г. се декларира в левове, но се плаща в евро .

Годишните данъчни декларации за 2025 г. се подават в левове до юни 2026 г., но разплащането е в евро .

Авансовите вноски за корпоративен данък за 2026 г. вече са изцяло в евро, но се изчисляват на база финансовите резултати от 2025 г.

Този „двойно валутен“ режим изисква особено внимание при счетоводните калкулации, за да не се допуснат разминавания между декларирани и платени суми.

2. Проверка в НАП и НОИ: първите плащания са най-рискови

Експертите предупреждават:

Първите преводи в евро към държавата трябва да бъдат проверявани ръчно в системите на НАП и НОИ.

Причината е проста — данъчно-осигурителната сметка е обща. Ако фирмата преведе сума с идеята да покрие ДДС, но има старо задължение по друг данък, системата може автоматично да го погаси. Това може да доведе до:

просрочие по ДДС,

начисляване на лихви,

административни проблеми при следващи плащания.

Затова първите месеци изискват засилен контрол и регулярни справки.

3. Заплати в евро: без анекси, без нови сметки, без бюрокрация

Една от най-лесните части от прехода е свързана със заплатите.

Всички трудови договори остават валидни без промени.

Не се подписват анекси.

Банковите сметки на служителите не се сменят.

Електронният трудов запис автоматично преизчислява възнагражденията в евро, като законът изисква закръгляване в полза на работника.

От 2026 г. командировъчните, бонусите и всички допълнителни възнаграждения също ще се изплащат в евро.

Корекции във вътрешните правила на фирмите са необходими, но срокът за това е до края на 2026 г.

4. Фактури и разплащания с партньори

Преходният период за фактуриране също има особености:

Фактурите за сделки, извършени през декември 2025 г., се издават в левове ,

но се плащат в евро .

Това изисква яснота в договорите и комуникацията с партньори, за да се избегнат спорове.

5. Голямото решение: коя еврова сметка да остане активна

На 1 януари всички левови сметки бяха автоматично превалутирани в евро. Така много фирми се оказаха с две активни еврови сметки:

старата левова → вече в евро

съществуващата еврова сметка към 2025 г.

Компаниите могат безплатно да закрият една от тях, но експертите препоръчват:

6. Запазете бившата левова сметка

Причините са стратегически:

Тя съдържа цялата история на разплащанията – данъци, осигуровки, преводи към контрагенти.

При спор с партньор за плащане от 2025 г. доказателството ще бъде именно там.

При пенсиониране на служител НОИ изисква пълна проверка на осигурителните вноски назад във времето.

Закриването на тази сметка може да създаде сериозни затруднения при бъдещи проверки.

Разбира се, фирмите могат да поддържат и двете сметки, ако това улеснява операциите им.

Преходът към еврото е управляем, но изисква внимание

За бизнеса промяната не е просто смяна на валута — тя е смяна на логика.

Декларираме в левове, плащаме в евро.

Заплатите минават в евро без бюрокрация.

Банковите сметки изискват стратегически избор.

А първите плащания към държавата трябва да се следят внимателно.

Еврото не е административна буря, но е тест за финансовата дисциплина на всяка компания. Който се подготви навреме, ще премине през 2026 г. спокойно и без излишни разходи.



