НАП бие аларма. Срок за облекчения изтича до дни

НАП удари аларма. Тече важен срок, който засяга облекчения. Родителите, които планират да използват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания чрез работодателя си, трябва да подадат декларация до 31 декември 2025 г. При спазване на срока работодателят може да възстанови дължимия данък до края на януари 2026 г.

Размерите на облекченията за доходите, придобити през 2025 г., остават без промяна. Родителите могат да получат до 600 лв. за едно непълнолетно дете, до 1200 лв. за две деца и до 1800 лв. за три и повече. За дете с увреждане облекчението е до 1200 лв. Сумите се възстановяват, ако не са използвани при авансовото облагане.

Едно от ключовите условия е родителите да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите да проверят онлайн данъчните си задължения чрез персонален идентификационен код, за да избегнат проблеми при кандидатстването.

Облекченията могат да се ползват и чрез подаване на годишна данъчна декларация – от 10 януари до 30 април 2026 г., а за лицата, извършващи дейност като търговци, включително еднолични търговци и земеделски стопани – от 1 март до 30 юни.

За да бъдат признати облекченията, физическото лице трябва през 2025 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци. Хора без доходи или само с необлагаеми или окончателно/патентно облагани доходи не могат да се възползват, но това може да направи другият родител, ако отговаря на изискванията.

Подробна информация е публикувана на сайта и във Фейсбук страницата на НАП, а консултации се предоставят от Информационния център на телефон 0700 18 700, 02 9859 6801 и на имейл [email protected].

