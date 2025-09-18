Икономист с тежка присъда за вдигането на данъци

„Вдигането на данъците не е неизбежно.

Дефицитът е изцяло по линия на раздутите разходи. Най-устойчивото решение е да се свалят разходите, а не да се вдигат данъците.“

Това мнение изрази пред БНР икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

Той подчерта, че разходите са нещо, което правителството може изцяло да контролира, докато данъчните приходи зависят от икономическата обстановка.

Капиталовата програма не е проблемът

Вулджев напомни, че капиталовата програма през последните няколко години не се изпълнява, защото средствата се насочват към покриване на текущи разходи. „Разходите за капиталовата програма не трябва да бъдат пипани. Не е там проблемът“, заяви той.

Според него политиците са увеличавали разходите с обещанието, че няма да се повишават данъци, но „техните безразсъдни решения“ сега водят до идеи за данъчни увеличения.

Опасност от удар по потреблението

Икономистът определи като „пълно фискално малоумие“ автоматичното фиксиране на заплати отвъд индикатори на продуктивност. Той предупреди, че вдигането на преките данъци може да свие потреблението, но увеличаването на ДДС би имало „най-лош ефект“ върху икономическата активност, която се движи почти изцяло от потреблението.

„Не е мистерия къде трябва да се случи фискалното преструктуриране. Всеки знае къде“, подчерта Вулджев, намеквайки за необходимостта от орязване на текущите харчове.

Риск от по-дълбок дефицит при еврозоната

Възможно е тази година да бъде превишен лимитът на дефицита, но според Вулджев това няма да е драматично. Той обаче не изключва с влизането на България в еврозоната „допълнително да се разпусне фискалната политика и дефицитът да задълбае още повече“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com