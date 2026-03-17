Посочиха най-евтините коли за поддръжка

Ако някога сте се чудили коя марка автомобили е най-евтина за поддръжка, механик от Джорджия има отговора, след като е провел собствено проучване. Във видеоклип във Facebook Шерууд Кук предупреди, че резултатите може да изненадат някои, съобщава SupercarBlondie.

Според него, Mazda се оказала най-евтината за поддръжка. „Проверихме числата няколко пъти, за да се уверим“, отбеляза механикът.

Subaru се нареди на второ място в класацията на Кук, докато Nissan остана трети. Honda беше следвана, следвана от Toyota.

Както пише изданието, като цяло марки като Honda, Mazda и Toyota редовно заемат челни позиции по надеждност и разходи за поддръжка, предава "Блиц".

Например, Ciocca Automotive съобщи, че Toyota Corolla и Honda Civic са едни от най-евтините автомобили за поддръжка. В същото време хибридни модели като Toyota Prius също се представят добре.

Междувременно зрителите на видеото на Кук, включително колегите му механици, не бяха толкова изненадани от доминацията на колата, колкото той.

По-специално, имаше коментари като: Mazda е изключително подценена. Моят автосервиз винаги препоръчва Toyota и Honda заради изключителната им надеждност.

Следователно, Mazda със сигурност заслужава титлата на автомобилната марка, която струва най-малко за поддръжка.

