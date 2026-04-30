ЕС реши! Голяма промяна с новите коли в Европа

От юли 2026 новите автомобили, одобрени за продажба и хомологация в Европа, трябва да отговарят на допълнително изискване, свързано със системата за предупреждение. Промяната се отнася до стоп светлините, които придобиват нова функция – при внезапно спиране те започват да пулсират, вместо да светят непрекъснато.

Целта на това решение е да намали броя на сблъсъците. По тази причина всички нови автомобили, пуснати в продажба в ЕС, ще бъдат оборудвани с т.нар. „адаптивна аварийна стоп светлина“. Работата ѝ се основава на прост принцип - при много силно и внезапно спиране, стоп светлините започват да пулсират с честота от няколко мигания в секунда, пише "Аутомедия".

Как работи адаптивната стоп светлина?

Системата стартира автоматично, когато бъдат изпълнени определени условия. Най-често става дума за спиране при скорост над 50 км/ч и постигане на забавяне от около 6-7 м/секунда. Такова ниво вече означава внезапна маневра, а не просто, постепенно намаляване на скоростта.

Допълнително предимство на това решение е, че мигащата светлина привлича вниманието много по-ефективно от постоянната светлина. Човешкото зрение реагира особено силно на движение и промени в интензивността, поради което шофьорите, които карат отзад, по-лесно разпознаят аварийна ситуация. В резултат на това има по-голям шанс те да реагират достатъчно рано и да започнат да спират сами.

В някои варианти на системата предупредителните светлини за опасност също се активират автоматично при приключване на аварийното спиране. Това е допълнителен предупредителен сигнал за шофьорите, които шофират от по-голямо разстояние.

Технологията вече е налична при някои модели

Въпреки че новите регулации няма да влязат в сила до 2026, някои производители използват това решение в своите модели от известно време. Това се отнася основно за марки от премиум сегмента, които внедриха тази система като част от пакетите за сигурност. В бъдеще обаче това ще стане задължително оборудване за всички нови превозни средства, независимо от класа или цената.

Експерти подчертават, че мигащата стоп светлина е сравнително просто решение, но може да има реално въздействие върху намаляването на броя на инцидентите. Сблъсъците, включващи удар отзад, са сред най-честите пътни инциденти и много от тях са резултат от забавена реакция на спирането на автомобила отпред.

В същото време внедряването на тази система е част от дълъг списък с решения, които с времето станаха стандарт в автомобилната индустрия. Колани, ABS, въздушни възглавници, контрол на стабилността, асистенти за поддържане на лентата или автоматични системи за аварийно спиране – всички тези технологии някога са били новост или опция, а днес са задължително оборудване на автомобила.

