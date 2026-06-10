Това е краят на една легенда

Това е крахът на една легенда – или поне на голямата илюзия за нейното принудително зелено бъдеще. Големият сън за масова електрификация на автомобилната индустрия официално започна да се разпада, след като германският гигант „Порше“ (Porsche) хвърли истинска бомба в сектора. Компанията категорично обяви, че се отказва от разработването на изцяло електрическа версия на своя най-емблематичен и обичан модел – легендарното 911.

Новината бе съобщена лично от главния изпълнителен директор на компанията Михаел Лайтерс по време на престижно събитие на автомобилното списание „Ауто, Мотор унд Шпорт“ и моментално бе разпространена от световната агенция Ройтерс.

Пълно отрезвяване: Германците признаха, че са сгрешили

Решението на германския производител е ясен знак за тежкото отрезвяване, което преживява автомобилният сектор в момента. От централата на „Порше“ официално и чистосърдечно признаха това, което критиците на принудителния преход към батерии говореха от години: компанията сериозно е надценила темпа на потребителско търсене на електрически автомобили.

След като през последните месеци пазарът буквално удари на камък, от „Порше“ взеха спешно решение частично да върнат фокуса си към традиционните и доказани във времето модели с двигатели с вътрешно горене. Шефът на компанията Михаел Лайтерс отсече, че марката ще продължи да инвестира в електрическа мобилност, но това вече ще се случва изключително „избирателно“ и само ако клиентите реално го искат, вместо да им бъде налагано насила.

Легендата 911 остава вярна на бензина

До този момент абсолютно всички версии на вечния модел 911 се произвеждат с класически двигатели с вътрешно горене, като едва наскоро част от модификациите получиха и хибридно задвижване. За радост на милионите фенове и пуристи по света, ревът на бензиновия мотор под капака на 911 няма да угасне в полза на безшумните батерии.

„Порше“ все пак ще запази в портфолиото си изцяло електрическия спортен модел „Тайкан“ (Taycan), който е на пазара от 2019 г., както и двата си електрически джипа. Натискът от страна на Европейския съюз за бърза забрана на конвенционалните коли обаче среща все по-жестока съпротива от страна на реалния пазар, където купувачите масово отказват да плащат скъпо за електромобили. Решението на „Порше“ вероятно ще повлече крак и сред останалите големи играчи в Европа, които вече открито сигнализират за забажия и криза на пазара на ток.

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