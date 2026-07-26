По-евтини плодове и зеленчуци, пилешкото също отстъпва на борсата

Цените на едро на по-голямата част от плодовете и зеленчуците в България се понижават през изминалата седмица, показва новият анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени отстъпва със 0,81 на сто до 2,323 пункта спрямо 2,342 пункта седмица по-рано.

Най-силно е движението при сезонните плодове и зеленчуци, докато при млечните и основните хранителни продукти промените остават разнопосочни. Данните отразяват цените на едро на тържищата, а не крайните стойности в магазините.

Чушките и доматите поведоха спада

Единственият наблюдаван зеленчук с поскъпване са картофите, чиято цена се повишава минимално със 0,33 на сто до 0,61 евро за килограм.

Най-сериозно поевтиняват зелените чушки - с 13,07 на сто до 1,21 евро за килограм. Червените чушки отстъпват с 8,95 на сто и вече се търгуват средно по 1,79 евро за килограм.

Значителен спад има и при доматите - с 9,96 на сто до 1,32 евро за килограм. Морковите поевтиняват с 9,2 на сто до 0,79 евро, а зелената салата - с 8,82 на сто до 0,62 евро за килограм.

По-ниски са още цените на зрелия лук кромид - със 7,72 на сто до 0,55 евро за килограм, краставиците - с 4,93 на сто до 1,08 евро, и тиквичките - с 3,43 на сто до 0,62 евро за килограм. Зелето запазва равнището си от предходната седмица - 0,59 евро за килограм.

Кайсиите загубиха над една пета от цената си

При плодовете най-рязко поевтиняват кайсиите. Цената им пада с 21,45 на сто до 1,15 евро за килограм.

Прасковите също са значително по-евтини - с 10,03 на сто до 1,31 евро за килограм. Лимоните отстъпват по-умерено - с 3,34 на сто до 2,26 евро.

Единственото поскъпване в тази група е при ябълките. Те добавят 1,96 на сто и се продават на едро по 1,35 евро за килограм.

Сиренето, кашкавалът и маслото леко поевтиняват

Цената на кравето сирене се понижава със 0,33 на сто до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ отстъпва с 0,54 на сто до 9,14 евро за килограм.

Прясното мляко поевтинява с 4,76 на сто до 1,12 евро за литър. По-ниска е и цената на кравето масло в пакетче от 125 грама - с 1,42 на сто до 1,42 евро за брой.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента е сред малкото млечни продукти с ръст. То поскъпва с 1,09 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 грама.

Пилешкото надолу, яйцата леко нагоре

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,65 на сто и се търгува средно по 3,57 евро за килограм.

Яйцата размер М се движат в обратната посока. Цената им на едро се повишава с 1,01 на сто до 0,20 евро за брой.

Брашното с рязък спад, фасулът поскъпва

Най-голямо поевтиняване сред основните хранителни стоки се отчита при брашното тип 500 - с 8,7 на сто до 0,63 евро за килограм. Лещата отстъпва с 1,21 на сто до 1,96 евро за килограм, а олиото - с 1,93 на сто до 1,73 евро за литър.

По-високи са цените на зрелия фасул, който поскъпва с 5,95 на сто до 2,10 евро за килограм, и на ориза - със 0,97 на сто до 1,67 евро. Захарта добавя със 0,92 на сто и вече се търгува средно по 0,88 евро за килограм.