Зеленчуците тръгнаха надолу, но кошницата не олеква

Зеленчуците поевтиняват на борсите у нас в първите дни на юли, но общата картина при храните остава далеч от голямо облекчение за потребителите. Данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват минимално понижение на Индекса на тържищните цени - с 0,04 на сто до 2,382 пункта при 2,383 пункта седмица по-рано. Най-силно надолу са зелените чушки и тиквичките, докато доматите и краставиците поскъпват. Така пазарът дава летен спад при част от зеленчуците, но не и истинско обръщане на ценовия натиск при основните храни.

Зеленчуците свалят напрежението

Понижението е най-видимо при зелените чушки, чиято цена пада с 21,38 на сто до 1,50 евро за килограм. Тиквичките също слизат осезаемо - с 12,70 на сто до 0,55 евро за килограм. Червените чушки са по-евтини с 4,54 на сто и се търгуват по 2,06 евро за килограм.

Спад има и при още няколко основни продукта. Картофите поевтиняват с 3,54 на сто до 0,60 евро за килограм, зелето - с 3,17 на сто до 0,55 евро, а морковите - с 6,19 на сто до 0,91 евро за килограм. Зелената салата е надолу с 0,96 на сто до 0,62 евро, а зрелият лук кромид се търгува по 0,58 евро за килограм след спад от 3,65 на сто.

Доматите и краставиците развалят сметката

Лятната кошница обаче не поевтинява навсякъде. От зеленчуците през седмицата поскъпват краставиците - със 7,34 на сто до 1,14 евро за килограм, и доматите - със 17,73 на сто до 1,66 евро за килограм. Точно тези два продукта са сред най-често купуваните през сезона, което прави общото усещане за по-ниски цени по-слабо.

Това е и основният парадокс в седмичните данни - много зеленчуци вървят надолу, но най-видимите на трапезата не следват същата посока. Затова индексът се понижава почти символично, а не показва рязък спад на храните на едро.

Плодовете тръгват нагоре

При плодовете натискът е по-силен в обратната посока. Единственото изключение са ягодите, които поевтиняват с 3,37 на сто до 3,10 евро за килограм. Черешите обаче поскъпват с 6,06 на сто до 2,24 евро за килограм, ябълките - с 10,36 на сто до 1,30 евро, а лимоните - с 0,79 на сто до 2,55 евро за килограм.

Тази картина показва, че сезонността не работи еднакво при всички групи храни. Част от зеленчуците поевтиняват, когато предлагането се засилва, но при плодовете движението нагоре остава достатъчно ясно, за да задържи напрежението в потребителската кошница.

Млякото и сиренето също натежават

При млечните продукти посоката също е смесена. Кравето сирене поскъпва с 2,27 на сто и стига 6,12 евро за килограм, а киселото мляко с масленост 3 и над 3 процента е по-скъпо с 2,74 на сто до 0,75 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко се покачва с 4,84 на сто до 1,17 евро за литър.

Поевтиняване има при кашкавала тип „Витоша“, който пада с 2,84 на сто до 9,02 евро за килограм. Кравето масло в пакетче от 125 грама е надолу с 1,60 на сто до 1,35 евро за брой. Замразеното пилешко месо обаче поскъпва с 1,28 на сто до 3,81 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 2,91 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Основните храни дават ново разминаване

При варивата и сухите продукти движението също е на две скорости. Оризът поскъпва с 1,29 на сто до 1,73 евро за килограм, а брашното тип 500 се търгува с 2,68 на сто повече - по 0,69 евро за килограм. Олиото също е нагоре с 1,06 на сто до 1,72 евро за литър.

В същото време лещата поевтинява с 6,95 на сто до 1,98 евро за килограм, зрелият фасул е надолу с 6,28 на сто до 2,00 евро, а захарта пада с 2,90 на сто до 0,87 евро за килограм. Така базовите храни не изпращат единен сигнал - някои дават облекчение, други продължават да натискат бюджета.

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