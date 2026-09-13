Спор за „справедливата цена“. Земеделците искат още един важен компонент
Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
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Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
Кашкавалът и киселото мляко са нагоре с до 5 процента за година, но основните пазари остават необичайно стабилни
Тържищният индекс отново тръгна нагоре, но чушки, краставици, картофи и лимони поевтиняват
Пиперът варира от 60 цента до 2,50 евро, сливите поскъпват пет пъти по пътя до сергията
Ябълките поевтиняват с над 13%, зелето с близо 12%, но тиквичките и картофите рязко обръщат посоката
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
Министерството на земеделието и храните има разработен план за регулярно и системно подпомагане на сектор „Плодове и зеленчуци”
Цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно
Нужна е държавна подкрепа
Цените на едро се движат разнопосочно - нагоре тръгват още краставици, лук, ориз и леща, докато домати и зеле отстъпват
Експерти предупреждават, че ограниченият внос може да доведе до ново поскъпване
Сиренето, маслото и прясното мляко отстъпват, а пилешкото и киселото мляко поскъпват
Киев отбеляза рекордните приходи от от 223,8 млн. евро само до края на март
Цените се движат разнопосочно, докато общият индекс на храните отчита леко понижение
България има шанс да влезе в голямата игра, ако първо модернизира овощарството си
Отвови се война за милиарди. А къде е България?
Тиквички вървят по 80 цента, краставици и пъпеши по евро, а малините и боровинките остават най-скъпи
Общият индекс се понижи с 1,26%, но зелената салата скочи с близо 16%, а олиото - с почти 6%
Мексиканските фермери станаха милионери
Въпреки опасенията около фруктозата, специалистите подчертават, че няма причина здравите хора да ограничават консумацията на плодове